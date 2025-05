Sydney Sweeney lancia la saponetta fatta con l'acqua in cui ha fatto il bagno

Sensuale più che mai, ma chissà quanti fan si "fideranno" di Sydney Sweeney al punto da comprare la saponetta fatta con l'acqua in cui l'attrice ha fatto il bagno?

Dopo la candela al profumo di vagina di Gwyneth Paltrow ci mancava anche la saponetta con l'acqua del bagno della star di Euphoria, che non sembra infastidita dall'essere diventata una delle star più sessualizzate di Hollywood, anzi, ha deciso di monetizzare questo trend. E così, i fan che hanno espresso il desiderio di potersi lavare nell'acqua del suo stesso bagno saranno accontentati.

"Quando i tuoi fan iniziano a chiederti l'acqua del bagno, puoi ignorarli o trasformarla in una saponetta del Dr. Squatch", ha affermato Sweeney in un comunicato stampa che annunciava il lancio del suo nuovo sapone, Bathwater Bliss.

L'attrice ha ha collaborato per la prima volta con l'azienda di prodotti per la cura della persona maschile l'anno scorso, realizzando uno spot virale che la ritraeva in una vasca da bagno.

La sua nuova saponetta è realizzata con sabbia esfoliante ed estratto di corteccia di pino, oltre a un po' della vera acqua del bagno di Sydney Sweeney.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La saponetta più richiesta

La saponetta di Sydney Sweeney sarà in vendita a partire dal 6 giugno. Viste le quantità limitate (saranno prodotte solo 5000 saponette con l'acqua della vasca da bagno della star), a partire da ieri è in atto una promozione per i fan americani. Per partecipare, è necessario seguire l'account Instagram del Dr. Squatch, mettere "mi piace" al post di Instagram designato e lasciare un commento. Tra i vincitori, 100 fortunati riceveranno una saponetta omaggio.

"È 'strano' nel senso buono del termine, e adoro il fatto che abbiamo creato qualcosa che non è solo indimenticabile, ma che ha anche un profumo incredibile e funziona come tutti gli altri prodotti Dr. Squatch che adoro", ha aggiunto l'attrice. "Spero che questo aiuti gli uomini a prendere coscienza del contenuto dei prodotti convenzionali per la cura personale e li spinga verso prodotti naturali".

Ma come è stata raccolta l'acqua da utilizzare per le saponette? L'attrice di Madame Web ed Eden ha svelato anche questo retroscena spiegando a GQ: "Quando eravamo sul set dello spot del Dr. Squatch, avevano una vasca per me. Ci sono entrata, ho preso un po' di sapone, ho fatto un bel bagnetto e loro hanno preso l'acqua. Quindi è la mia vera acqua da bagno. Volevo che si ispirasse alle mie radici, quindi c'è questo profumo di montagna, di pino, muschio terroso e abete. Ha un odore molto virile. Ma poi c'è un po' di acqua da bagno di città mescolata."

Sydney Sweeney in una scena di Euphoria

Le reazioni dei fan

Di fronte alla curiosa ed eccentrica trovata promozionale, i fan dell'attrice si sono divisi.

"Dobbiamo guardarci allo specchio", ha commentato un utente nella sezione commenti del post di Instagram. Un altro ha espresso apprezzamento per l'attrice, ma ha risposto: "Ti amo Sydney, ma credo che qui si sia superato il limite".

Un terzo utente ha criticato i potenziali clienti che stavano pensando di acquistare il prodotto. "Immaginate di essere così depressi da comprare questo sapone", ha scritto.

Altri pensano che il prodotto sia un'idea geniale. "Tipo Gwyneth Paltrow", ha scritto un utente, paragonandolo alla candela virale "This Smells Like My Vagina" della fondatrice di Goop. "Ne comprerò una per il compleanno della mia amica."

E c'è chi salomonicamente chiosa: "Qualunque cosa spinga gli uomini a fare la doccia".