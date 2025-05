Gwyneth Paltrow difende la candela al profumo di vagina e sbotta contro i critici: "Andate a farvi f***ere"

Gwyneth Paltrow ha avuto qualche parola da ridere per coloro che ancora criticano la sua controversa candela al profumo di vagina, che ha fatto ampiamente discutere qualche anno fa.

Nel 2020, il marchio di lifestyle dell'attrice, Goop, ha fatto notizia per aver venduto la candela da 75 dollari "This Smells Like My Vagina". Evidentemente il pubblico non si è ancora ripreso, perché Paltrow ha sentito ancora una volta il bisogno di difendersi dalle critiche durante il Mindvalley Manifesting Summit di sabato a Los Angeles.

"Quel prodotto è davvero affascinante, perché un giorno stavamo provando diversi profumi", ha spiegato Paltrow. "Ho sentito un odore e mi sono detta: "Oh, questo ha l'odore di...".

Gwyneth Paltrow e la candela alla vagina: "Abbiamo fatto esplodere internet"

The Politician: una foto di Gyneth Paltrow

Mentre la folla rideva, Paltrow ha aggiunto che stava solo scherzando e quando il suo collaboratore, l'esperto di profumi Douglas Little, ha suggerito di vendere il profumo "vagina", ha pensato che anche lui stesse scherzando.

Gwyneth Paltrow in un'immagine

"All'improvviso, era letteralmente sul sito web, e poi abbiamo fatto esplodere di nuovo internet", ha continuato, riferendosi all'euforia che circondava il prodotto. "Ci è voluto un bel po' di tempo per dimenticare questa storia".

Detto questo, Paltrow è contenta che l'azienda non abbia ritirato il prodotto di fronte alle reazioni negative. "L'ho tenuto sul sito perché c'è un aspetto della sessualità femminile di cui credo siamo abituati a vergognarci molto", ha spiegato l'attrice. "Mi piaceva questa idea un po' punk rock. Siamo belle e fantastiche". E a coloro che non sono d'accordo? "Vadano a farsi fottere", ha risposto Paltrow.