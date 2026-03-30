"Ha troppo seno per essere me", Kim Novak boccia Sydney Sweeney per il suo biopic

La scandalosa storia d'amore tra la bionda di Hitchcock Kim Novak e il cantante Sammy Davis jr. ha trovato i suoi interpreti, ma la diva de La donna che visse due volte non sarebbe contenta della scelta. Novak ha bocciato Sydney Sweeney perché la ritiene "troppo carrozzata".

Che cosa ha detto Kim Novak di Sydney Sweeney

In un'intervista al Times la 93enne nota per essere stata una delle "bionde di Hitchcock" in uno dei film più acclamati del cineasta, ha detto la sua sulla scelta di Sydney Sweeney nel biopic diretto dall'attore e regista Colman Domingo che ha definito "totalmente sbagliata".

"Non avrei mai approvato", ha detto a proposito del ruolo da protagonista di Sweeney nel film, che racconterà la storia vera della relazione degli anni '50 tra Novak e Sammy Davis Jr. (David Jonsson). Il motivo? A suo parere, la star di Euphoria "sporge troppo dalla vita in su".

Il profilo di Kim Novak in una scena del film La donna che visse due volte ( 1958 )

Kim Novak ha, inoltre, espresso le sue preoccupazioni sul fatto che il biopic si concentri troppo sugli aspetti sessuali della relazione con il musicista defunto. "In realtà la nostra relazione si basava sul fatto che avevamo molto in comune" ha spiegato. "Ma non c'è modo che il biopic non si concentri sulla relazione sessuale perché Sydney Sweeney è sempre così sexy. È la scelta sbagliata per interpretare me".

La relazione proibita tra Kim Novak e Sammy Davis Jr. che ha scandalizzato Hollywood

Scandalous! è stato annunciato per la prima volta nell'ottobre del 2024, con Colman Domingo, co-protagonista di Sydney Sweeney in Euphoria, alla regia. Quella tra Novak e Sammy Davis Jr. è una delle relazioni "proibite" di Hollywood.

I due si conobbero nel 1956, quando entrambi furono ospiti del programma televisivo The Steve Allen Show. L'anno successivo, mentre l'attrice era impegnata nelle riprese de La donna che visse due volte, il cantante si accordò per andare sul set a scattare alcune foto. La scintilla scoppiò tra i due attori, alimentando le ire dei conservatori razzisti che, negli anni '50, mal tolleravano una coppia multietnica per giunta così famosa. Quando però il capo della Columbia Pictures Harry Cohn ci mise lo zampino, minacciando esplicitamente l'incolumità di Sammy Davis Jr. con la complicità della mafia, il cantante finì per sposare in fretta e furia una corista nera di nome Loray White, mentre Novak sposò dapprima l'attore Richard Johnson e dopo il divorzio si unì in matrimonio al veterinario Robert Malloy, con cui rimase fino alla morte dell'uomo, avvenuta nel 2021.