Sydney Sweeney e il biopic su Christy Martin, l'attrice rivela: "Le scene di lotta sono tutte autentiche"

Il nuovo biopic Christy, con Sydney Sweeney nel ruolo della leggendaria pugile Christy Martin, si preannuncia uno dei film più intensi della prossima stagione. L'attrice ha infatti rivelato che tutte le scene di combattimento sono reali: niente stunt, niente montaggio ingannevole, solo colpi veri sul ring. Una scelta che, secondo Sweeney e il regista David Michôd, era necessaria per restituire la forza e l'autenticità della storia di una delle icone più rappresentative della boxe femminile.

Sydney Sweeney racconta la verità sulle scene di boxe

In un'intervista concessa a Vanity Fair, la star di Euphoria ha sottolineato come lei e le altre interpreti abbiano davvero combattuto durante le riprese. "In ogni singolo incontro ci stiamo davvero colpendo, non c'è nulla di finto. Siamo andati a tutta forza, perché solo così potevamo restituire la realtà del ring", ha raccontato. L'obiettivo era quello di evitare qualsiasi artificio cinematografico e di portare sullo schermo l'impatto fisico e psicologico della boxe.

Locandina di Christy

Per interpretare al meglio la campionessa, Sydney Sweeney ha affrontato una preparazione lunga e rigorosa. Già esperta di arti marziali come jujitsu e kickboxing, ha dovuto modificare completamente il suo stile per adattarsi alla disciplina del pugilato. "Le posizioni sono diverse, i movimenti cambiano e non puoi contare sulle cadute a terra: il ring è tutto in piedi", ha spiegato. L'attrice ha messo su oltre 14 chili di massa muscolare, si è dedicata al sollevamento pesi e si è allenata quotidianamente con sessioni estenuanti di boxe per più di tre mesi.

Il regista David Michôd ha confermato la serietà e la dedizione con cui Sydney Sweeney ha affrontato il progetto. "Voleva allenarsi, combattere e trasformarsi completamente. E noi avevamo bisogno esattamente di questo", ha dichiarato. Secondo il filmmaker, questa autenticità contribuirà a rendere Christy non solo un biopic, ma anche una storia universale di resistenza e forza interiore.

Il film, presentato in anteprima mondiale il 5 settembre 2025 al Toronto International Film Festival, arriverà nei cinema il 7 novembre 2025 negli USA. Non si ha ancora una data di uscita italiana.