Sydney Sweeney come non l'avete mai vista nel trailer del biopic Christy, sulla vera pugile professionista

Sydney Sweeney è protagonista di una trasformazione enorme, sia fisica che emotiva, nel nuovo biopic Christy, che narra la vera storia della pugile Christy Salters Martin. Il trailer del film - presentato al Toronto International Film Festival il 5 settembre 2025 - non risparmia nulla: la fatica dell'allenamento, le vittorie, ma anche il dolore, la violenza, e la lotta per ritrovare sé stessa.

Nel cast troviamo anche Katy O'Brian, Merritt Wever, Ben Foster, Ethan Embry, Chad L. Coleman, Valyn Hall e Tony Cavalero. David Michôd ha diretto il film e lo ha co-sceneggiato insieme a Mirrah Foulkes, partendo da una storia di Katherine Fugate.

Sweeney ha raccontato a Variety, durante il Toronto International Film Festival - dove Christy è stato presentato in anteprima mondiale - di aver preso circa 13 chili per calarsi nel ruolo della pugile professionista e poter in questo modo raccontare la sua storia.

Sydney Sweeney, l'allenamento fisico e il realismo sul set

L'attrice si è immersa totalmente nel ruolo: oltre tre mesi di allenamenti intensi, con sollevamento pesi, kickboxing e routine faticose per rendere credibile ogni movimento. Ha preso circa 13 chili per incarnare il corpo della pugile.

Un dettaglio notevole: tutti gli incontri sul ring sono veri. Niente stunt double o riprese realizzate in CGI: quando nel film si vedono i pugni, sono autentici. E non solo nell'azione, ma anche nel prezzo che Sweeney e il cast hanno dovuto pagare: lividi, muscoli indolenziti, scene difficili che non lasciano spazio al compromesso.

"Ho lavorato con un nutrizionista, un preparatore atletico e un allenatore di boxe", ha spiegato Sweeney. "Abbiamo aumentato l'apporto calorico e ho iniziato a prendere molti frullati proteici, integratori e a mangiare di tutto. Ho mangiato tantissimo Smucker's, un sacco di panini con burro d'arachidi e marmellata, milkshake... praticamente mangiavo in continuazione perché ero sempre molto attiva. Bruciavo tutto subito, quindi riuscire a mantenere quel peso è stata una vera sfida".

Sydney Sweeney irriconoscibile sul set del biopic su Christy Martin

Un biopic non convenzionale, con una Sweeney in odore di Oscar

C'è qualcosa di coraggioso nel modo in cui il film non nasconde le ombre. Il trailer ti spiazza: non è solo la pugilessa che si alza, ma la donna che non smette di lottare anche quando il corpo, la mente, il cuore sembrano volersi arrendere. Il contrasto tra la luce iniziale del successo - il sogno che si realizza - e poi la lotta per sopravvivere fisicamente e emotivamente è fortissimo.

E Sydney Sweeney lo interpreta da dentro, senza protezioni. Quando dice "ogni incontro lo faccio davvero", non è retorica: ci sono i segni sul volto, c'è il sacrificio notturno con bagni di ghiaccio per fermare il gonfiore, ci sono momenti che restano impressi non solo come immagini ma come dolori tangibili. Christy uscirà nelle sale americano il 7 novembre 2025.