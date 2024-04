Sydney Sweeney a fianco di Johnny Depp nel thriller Day Drinker? L'attrice smentisce i rumor

No, Sydney Sweeney non reciterà in un nuovo thriller a fianco di Johnny Depp, l'attrice di Euphoria ha smentito categoricamente le voci circolate.

La star di Euphoria Sydney Sweeney non ha accolto con entusiasmo le voci che la vorrebbero a fianco di Johnny Depp nel thriller soprannaturale Day Drinker. L'attrice ha smentito categoricamente l'anticipazione diffusa dall'insider Jeff Sneider nella sua newsletter "The InSneider".

La risposta di Sydney Sweeney è arrivata via Tweet con l'attrice che ha scritto: "Mi sono svegliata con dei rumor, piuttosto andate a vedere Immaculate al cinema questo weekend!".

Un portavoce di Sweeney ha confermato a Entertainment Weekly che l'attrtice non è coinvolta in Day Drinker.

L'articolo sulla collaborazione tra Sweeney e Johnny Depp appare ancora sul sito web di Sneider come "esclusiva" - riferisce PEOPLE - e il post è ancora in cima al suo account Twitter. Sneider ha anche ricondiviso su Twitter la reazione di Sweeney, scrivendo: "Una non smentita".

Che cosa sappiamo di Day Drinker?

Day Drinker, diretto da Marc Webb, è basato su una storia di Zach Dean, sceneggiatore di Fast X e The Tomorrow War. Ambientato in Spagna, Portogallo e Francia, il film è incentrato su un barista in lutto che incontra una "enigmatica sconosciuta" ed esplora temi di "amore, amicizia e vendetta".

Oltre a essere apparso nel dramma in costume francese Jeanne Du Barry - La favorita del Re, Johnny Depp sta ultimando le riprese del suo Modi, dedicato alla vita di Amedeo Modigliani. L'attore, che ha doppiato Il merito di recitazione più recente dell'attore è stato quello di aver doppiato Johnny Puff nel film d'animazione Johnny Puff: Secret Mission, non farà ritorno nel franchise dei Pirati dei Caraibi che si preannuncia un reboot totale della saga. Con lui, non rivedremo neppure Geoffrey Rush, Keira Knightley e Orlando Bloom.