La produttrice che ha criticato Sydney Sweeney rimpiange i commenti contro l'attrice: 'Non sono nel mio stile'

La produttrice Carol Baum ha rivelato che rimpiange le critiche rivolte a Sydney Sweeney, che aveva definito come non in grado di recitare e nemmeno bella.

Dopo che online sono emersi i suoi commenti, sui social sono state innumerevoli le persone che hanno sostenuto la star di Euphoria sostenendo che le è stato mancato di rispetto e la stessa attrice aveva commentato quanto accaduto.

In difesa dell'attrice

Euphoria: Sydney Sweeney in una scena della serie

Un portavoce di Sydney Sweeney aveva infatti risposto alle critiche ricevute dall'attrice sostenendo: "Che tristezza che una donna nella posizione di condividere la sua esperienza e la sua conoscenza scelga invece di attaccare un'altra donna".

Il produttore Teddy Schwarzman, che aveva lavorato con la giovane star durante la realizzazione di Immaculate, era inoltre intervenuto sostenendo che Sydney sia una delle attrici di maggior talento con cui ha lavorato, oltre a essere incredibilmente intelligente, gentile e umile, prima di sottolineare: "Non sono certo del motivo per cui qualcuno che sostiene di essere una produttrice faccia dei commenti così terribilmente brutti, ma posso assicurare tutti che Sydney è almeno meravigliosa dentro di lei. E, ovviamente, una Scream Queen tosta".

Carol Baum, che ha parlato con il sito TMZ, ha ora ammesso che avrebbe voluto non aver mai fatto quei commenti e che, di solito, non è il suo stile demolire un attore in quel modo in pubblico.

La produttrice, in passato nel team di film di successo come Il padre della sposa e Buffy l'ammazzavampiri, ha inoltre aggiunto rivelando che sta ricevendo numerosi commenti pieni di odio a causa delle sue parole.

Baum aveva compiuto i suoi commenti parlando con la critica Janet Maslin del New York Times, sostenendo che Tutti tranne te sia un film "inguardabile" e che non riusciva a capire come Sydney Sweeney abbia così tanto successo, non ritenendola particolarmente brava e nemmeno attraente.

Maslin, online, aveva provato a difendere la situazione sostenendo che i commenti fossero legati solo al film, non all'interpretazione in altri progetti come la serie Euphoria, perché è una delle poche commedie romantiche che ha avuto in questo periodo un grande successo.