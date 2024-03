Euphoria, Sydney Sweeney: 'Parlare della terza stagione è spaventoso come parlare della Marvel'

Sydney Sweeney ha parlato della terza stagione di Euphoria e di come la serie di successo della HBO stia diventando sempre più segreta.

Mercoledì Sydney Sweeney si è intrattenuta al podcast Happy Sad Confused dove ha discusso di Euphoria e di altri suoi progetti, tra cui il nuovo film Immaculate. Mentre si parlava della serie HBO, il conduttore le ha chiesto se si fosse mai preoccupata del ritorno o meno dello show. Lei ha iniziato a bere acqua in modo sospetto, e Horowitz l'ha chiamata scherzosamente in causa, chiedendole se fosse entusiasta di tornare sul set per la terza stagione.

Sydney Sweeney sulle scene hot di Euphoria: "Mio padre e mio nonno hanno spento la tv e se ne sono andati"

Euphoria 2: Sydney Sweeney nella serie

Le parole di Sydney Sweeney

"Onestamente, è spaventoso come parlare della Marvel", ha scherzato Sweeney, riferendosi apparentemente alla reputazione del franchise cinematografico di essere super segreto. "Ho detto una cosa e si è diffusa ovunque".

All'inizio del mese, in una conversazione separata con Horowitz, l'attrice di The White Lotus ha detto che, nonostante gli ultimi mesi di lavoro con Tutti tranne te te e Madame Web, non si è presa molto tempo libero.

In quell'occasione Sweeney ha anche annunciato che sarebbe tornata in Euphoria. La sua dichiarazione è diventata presto virale e ha fatto pensare ai fan che la serie vincitrice dell'Emmy sarebbe tornata prima del previsto sul piccolo schermo.

Più avanti nell'intervista a Happy Sad Confused, la star e produttrice di Immaculate ha anche condiviso che ama Cassie. "Cassie è davvero un sogno da interpretare e, come attrice, sono così fortunata ad avere un personaggio come lei in un'età così giovane. E, ovviamente, voglio continuare a vivere la sua follia. La adoro", ha spiegato.

La terza stagione di Euphoria non ha ancora iniziato la produzione, ma nonostante il lungo ritardo il prossimo capitolo dello show dovrebbe andare in onda sulla HBO nel 2025.