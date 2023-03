Sydney Sweeney e Glen Powell in costume sul set della loro nuova commedia romantica

Sydney Sweeney e Glen Powell, attualmente in Australia per le riprese della loro nuova commedia romantica, sono stati immortalati sul set insieme in costume da bagno.

Sydney Sweeney e Glen Powell sono stati fotografati in Australia sul set della nuova commedia romantica che li vede protagonisti. Entrambi in costume e in perfetta forma sono pronti a far innamorare anche i fan della pellicola.

Le immagini insieme a Glen Powell, come riportato da Yahoo, arrivano subito dopo che Sydney Sweeney ha annunciato la sua nuova collezione con Frankies Bikinis, che uscirà alla fine di questo mese.

L'attrice ha recentemente dichiarato, in un'intervista rilasciata a Elle: "Sono cresciuta nell'acqua, correndo sempre in bikini. Se non stavo nuotando nel lago o nell'oceano, stavo sciando o tentando di fare surf. Quindi c'è sempre stata una parte di me che voleva creare qualcosa che mi assomigliasse veramente, e con Francesca [Aiello] e la sua incredibile compagnia, abbiamo realizzato qualcosa di veramente speciale".

"Volevano pezzi che facessero sentire le persone sicure e libere nei propri corpi" ha aggiunto la Sweeney, prima di aggiungere che la nuova collezione ha trovato ispirazione nel "_romanticismo italiano", aggiungendo poi: "Roma ci ha catturati, e abbiamo portato quei sentimenti nella collezione. Volevamo uno spazio che unisse i dettagli dei pezzi a un luogo in cui ci sentivamo libere di muoverci e giocare".

La collezione uscirà il 14 marzo.