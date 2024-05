Sydney Sweeney interpreterà la pugile Christy Martin in un film biografico diretto da David Michôd

Sydney Sweeney interpreterà la pugile Christy Martin in un nuovo film biografico dedicato alla storia dell'atleta.

Il progetto verrà presentato a eventuali finanziatori e distributori al mercato del festival di Cannes nei prossimi giorni.

La storia della sportiva

Il regista del biopic su Martin sarà l'australiano David Michôd, già autore di film come Animal Kingdom e The King.

Il prossimo progetto di Sydney Sweeney non ha ancora un titolo ufficiale e seguirà l'ascesa della sportiva negli anni '90, che successivamente è diventata la "versione al femminile di Rocky". La vita della giovane è stata trasformata dall'incontro, avvenuto nel 1989, con il suo futuro manager e marito Jim Martin. Christy è diventata la prima donna a firmare un contratto con l'iconico promoter Don King e l'unica pugile a essere ritratta sulla copertina di Sports Illustrated.

Euphoria: Sydney Sweeney in una scena della serie

Sydney Sweeney: i migliori film e serie dell'attrice che sta per conquistare Hollywood

L'interesse di Sweeney per il ruolo

Sydney, in passato, ha rivelato di aver fatto kickboxing da quando aveva 12 anni fino ai 19, sperando recentemente di poter tornare sul ring. La star di Euphoria ha aggiunto: "La storia di Christy non è leggera, chiede molto dal punto di vista fisico ed emotivo, c'è molto peso da sostenere. Ma amo mettermi alla prova".

L'attrice ha inoltre ribadito che Martin ha superato gli stereotipi di genere e ha superato abusi emotivi, fisici e finanziari. Il film evidenzierà quindi la sua incredibile ascesa verso il successo e mostrerà le difficoltà legate alla fama avvenute dietro le quinte. Sydney ha sottolineato:

"Mi sento obbligata a raccontare una storia di una donna che ha affrontato così tante avversità e non ha permesso che queste la sconfiggessero. Si tratta di una storia potente ed emozionante".

David Michôd ha invece sottolineato che dopo aver girato film su uomini complicati, voleva realizzarne uno su una donna che possiede una "feroce energia dentro di lei" e, quando due anni fa ha scoperto la sua storia, ha capito subito che quella di Christy Martin era perfetta.

Le riprese si svolgeranno in autunno negli Stati Uniti con il sostegno della casa di produzione Black Bear.