Julianne Moore e Sydney Sweeney nel cast di Echo Valley, il film del creatore di Omicidio a Easttown

Julianne Moore e Sydney Sweeney saranno le protagoniste di Echo Valley, il nuovo lungometraggio firmato da Brad Ingelsby (creatore di Omicidio a Easttown, la celebre miniserie HBO). A sostenere la produzione di questo nuovo progetto dello sceneggiatore e produttore troviamo Apple Studios, con Deadline che ha riportato in esclusiva l'informazione riguardo alle due attrici e al loro ingresso nel cast.

In base a quello che sappiamo fino ad ora, Echo Valley seguirà Julianne Moore nei panni di Kate Garrett, una donna sconvolta da una tragedia personale che trascorre le sue giornate addestrando cavalli nell'isolata e pittoresca Echo Valley Farm. Una sera tardi, la figlia ribelle Claire (Sydney Sweeney) arriva alla sua porta spaventata, tremante e ricoperta del sangue di qualcun altro. Da una premessa del genere il film si trasforma in un thriller mozzafiato su quanto lontano si spingerà una madre per salvare sua figlia.

Alla regia della pellicola con Julianne Moore e Sydney Sweeney troviamo Michael Pearce. Il progetto sarà prodotto da Ingelsby, Ridley Scott, Michael Pruss di Scott Free, Kevin Walsh per The Walsh Company, nell'ambito del suo contratto di produzione pluriennale con Apple TV+, Rebecca Feuer di Scott Free e Nicole Jordan-Webber, con Erika Olde e Sam Roseme come produttori esecutivi.