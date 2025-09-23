Swiped, Whitney Wolfe Herd: "Ho provato a impedire la produzione del film con Lily James"

La CEO di Bumble ha rivelato in una recente intervista che non era particolarmente entusiasta all'idea di un film ispirato alla sua vita.

Swiped si ispira alla storia di Whitney Wolfe Herd e la fondatrice di Bumble ha rivelato che aveva cercato di impedire la realizzazione del film.

In una nuova intervista, la CEO dell'app di appuntamenti ha infatti condiviso la sua reazione al progetto, disponibile in streaming su Disney+.

Il tentativo di fermare il film

Herd, ai microfoni della CNBC, ha spiegato che non era particolarmente entusiasta all'idea che la sua vita fosse alla base di un progetto cinematografico.

Swiped, diretto da Rachel Lee Goldenberg, vede come protagonista Lily James nel ruolo della giovane che, dopo l'esperienza negativa vissuta tra le fila di Tinder, ha ideato Bumble.

Whitney ha dichiarato: "Non sono riuscita a vedere il trailer per intero, per me è troppo strano. No, non sono coinvolta nel film. Onestamente sono stata informata solo dopo che era iniziata la produzione. Penso avessero già scritto la sceneggiatura e fatto tutte queste cose".

Herd ha ammesso: "Due anni fa ho persino chiesto al mio avvocato: 'Cosa faccio? Non voglio un film su di me. Fermalo!'. Ha detto: 'Non c'è nulla che puoi fare. Sei in un certo senso una figura pubblica. Là fuori ci sono delle informazioni pubbliche, faranno ciò che desiderano'".

La CEO di Bumble ha quindi spiegato: "Non so se vedrò il film oppure no. Sono ovviamente terrorizzata e, forse, leggermente lusingata allo stesso tempo? Ma penso che la stranezza e la paura superi ogni lusinga. Vedremo... Immagino dovrò prendere dei popcorn e rimanere sintonizzata. Ma sono onorata che abbiano scelto Lily James, è un'attrice talentuosa".

Chi ha realizzato Swiped

Il film è stato scritto da Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg e Kim Caramele.

Nel cast ci sono anche Jackson White, Myha'la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens. Jennifer Gibgot, Andrew Panay e Lily James sono i produttori.

Swiped racconta la storia della neolaureata che, dopo aver contribuito a portare al successo Tinder, si è ritrovata però esclusa dal successo dell'app, decidendo quindi di gettare le basi per una nuova impresa, Bumble.

Lily James interpreta infatti la neolaureata Whitney Wolfe che, con straordinaria determinazione e ingegnosità, riesce a farsi strada nel settore tecnologico dominato dagli uomini e a lanciare un'innovativa app di incontri (due, in realtà) acclamata a livello mondiale, ponendo le basi per diventare la più giovane miliardaria arrivata al successo da sola.