Swiped: Lily James festeggia un traguardo importante nella clip in esclusiva dal film

Da domani, 19 settembre, sarà disponibile in streaming su Disney+ il nuovo film Swiped, con star l'attrice britannica Lily James, di cui potete vedere una clip in anteprima esclusiva.

Il lungometraggio si ispira alla storia vera di Whitney Wolfe Herd, che ha dovuto lottare per farsi strada nel competitivo mondo delle app di appuntamenti.

Cosa racconterà Swiped

Il film racconterà la storia della neolaureata che, dopo aver contribuito a portare al successo Tinder, si è ritrovata però esclusa dal successo dell'app, decidendo quindi di gettare le basi per una nuova impresa, Bumble.

Lily James interpreta nel film la neolaureata Whitney Wolfe che, con straordinaria determinazione e ingegnosità, riesce a farsi strada nel settore tecnologico dominato dagli uomini e a lanciare un'innovativa app di incontri (due, in realtà) acclamata a livello mondiale, ponendo le basi per diventare la più giovane miliardaria arrivata al successo da sola.

Nella clip in anteprima si può vedere un divertente momento in cui si attende il raggiungimento di un atteso e prestigioso traguardo. Arrivare alla cifra, tuttavia, sarà più complicato del previsto per un intoppo tecnico.

Ecco il video:

Swiped è stato diretto da Rachel Lee Goldenberg e scritto da Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg e Kim Caramele.

Nel cast ci sono anche Jackson White, Myha'la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens. Jennifer Gibgot, Andrew Panay e Lily James sono i produttori.

I prossimi progetti della protagonista

Lily James, prossimamente, sarà impegnata accanto a Chris Hemsworth sul set del thriller Subversion, prodotto da Amazon MGM Studios.

Al centro della trama ci sarà un uomo costretto a prendere il comando di un sottomarino e a trasportare carichi illegali attraverso pericolose acque internazionali, sotto costante minaccia e sorveglianza. Tutto si complica quando una determinata ufficiale della Guardia Costiera (James) si mette sulle sue tracce.

Tra i recenti film interpretati dall'atrice anche Cliffhanger e Relay, diretto da David Mackenzie.