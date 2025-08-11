Lily James sfida Tinder nel trailer del film Swiped

Arriverà il 19 settembre in streaming su Hulu e Disney+ il film che racconterà la nascita e l'ascesa di Bumble, app ideata da Whitney Wolfe Herd.

Lily James è la protagonista di Swiped, film in arrivo il 19 settembre su Hulu e Disney+, di cui online è stato condiviso il trailer. L'attrice, sul grande schermo, avrà il ruolo di Whitney Wolfe Herd che si ritrova a lottare per rivendicare il suo posto nel mondo delle app di appuntamenti.

Cosa racconterà Swiped

Il film sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 9 settembre.

Come anticipato dal trailer, Swiped racconterà la storia della neolaureata che, dopo aver contribuito a portare al successo Tinder, si è ritrovata esclusa dal successo dell'app, decidendo di gettare le basi per una nuova impresa, Bumble.

Lily James interpreta nel film la neolaureata Whitney Wolfe che, con straordinaria determinazione e ingegnosità, riesce a farsi strada nel settore tecnologico dominato dagli uomini e a lanciare un'innovativa app di incontri (due, in realtà) acclamata a livello mondiale, ponendo le basi per diventare la più giovane miliardaria arrivata al successo da sola.

Ecco il trailer:

Swiped è stato diretto da Rachel Lee Goldenberg e scritto da Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg e Kim Caramele.

Nel cast ci sono anche Jackson White, Myha'la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens. Jennifer Gibgot, Andrew Panay e Lily James sono i produttori.

I prossimi progetti di Lily James

L'attrice britannica, prossimamente, sarà impegnata accanto a Chris Hemsworth sul set del thriller Subversion, prodotto da Amazon MGM Studios.

Al centro della trama ci sarà un uomo costretto a prendere il comando di un sottomarino e a trasportare carichi illegali attraverso pericolose acque internazionali, sotto costante minaccia e sorveglianza. Tutto si complica quando una determinata ufficiale della Guardia Costiera (James) si mette sulle sue tracce.

Tra i recenti film interpretati da Lily anche Cliffhanger e Relay, diretto da David Mackenzie e di cui è stato recentemente condiviso il trailer.