Sweet Tooth: Netflix annuncia la data d'uscita della Stagione 2

Netflix, pubblicando alcune nuove immagini ufficiali, ha annunciato la data d'uscita della Stagione 2 di Sweet Tooth, serie tratta dai fumetti di Jeff Lemire e prodotta tra gli altri da Robert Downey Jr.

I nuovi episodi esordiranno in streaming il 27 aprile 2023, quindi non manca poi molto per il ritorno di una delle serie più apprezzate dagli abbonati alla piattaforma. La scorsa estate, Christian Convery, che interpreta il protagonista di Sweet Tooth, ha dato ai fan un assaggio di ciò che ci aspetta nella seconda stagione durante un'apparizione al DC FanDome.

"So che non vedo l'ora di scoprire cosa succederà, ma spero davvero che Bobby stia bene perché è la cosa più carina del mondo, giusto? Beh, e naturalmente anche tutti gli altri ibridi. Ma per scoprirlo dovrete aspettare e guardare la seconda stagione", ha detto Convery.

Sweet Tooth 2: Netflix annuncia il rinnovo della serie prodotta da Robert Downey Jr

Visto che sono ormai passati due anni dalla diffusione della prima stagione, è probabile che il pubblico si troverà davanti dei protagonisti un po' più cresciuti rispetto a come li aveva lasciati.