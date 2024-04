Sweet Tooth 3: il teaser dell'ultima stagione della serie Netflix

Il 6 giugno arriverà su Netflix la stagione 3 della serie Sweet Tooth, l'ultima del progetto prodotto da Robert Downey Jr e Susan Downey.

Jim Mickle è creatore, produttore e showrunner del progetto che ha portato sul piccolo schermo la storia raccontata tra le pagine dell'omonimo fumetto pubblicato dalla DC

La fine della storia

Christian Convery (Beautiful Boy) è il protagonista di Sweet Tooth e nel cast ci saranno anche Nonso Anozie (The Laundromat), Adeel Akhtar (Les Misérables) e Will Forte (The Last Man on Earth). James Brolin, invece, è la voce narrante nella versione originale.

Nel video si vede qualche dettaglio di quello che accadrà a Gus e ai suoi amici sono in fuga, anticipando anche momenti drammatici, tra valanghe ed esplosioni, mentre viene ribadito che se "non si ha nulla per cui valga la pena morire, non si ha nulla per cui valga la pena vivere".

Cosa racconta Sweet Tooth

Nel team produttivo dello show ci sono, oltre a Robert Downey Jr. e sua moglie Susan, Jim Mickle, Beth Schwartz e Warner Bros. TV.

Al centro della storia di Sweet Tooth c'è Gus, per metà cervo e per metà ragazzo, che lascia la sua casa nella foresta scoprendo che il resto del mondo è stato distrutto da un evento catastrofico. Il protagonista unisce quindi le forze con una bizzarra famiglia di umani e ibridi alla ricerca di risposte riguardanti questo nuovo mondo e il mistero legato alle proprie origini.