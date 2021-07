Sweet Tooth 2: Netflix annuncia il rinnovo della serie prodotta da Robert Downey Jr

Sweet Tooth 2 verrà realizzata: Netflix ha rinnovato la serie tratta dall'omonimo fumetto che è stata prodotta da Robert Downey Jr.

Il progetto tornerà quindi sul piccolo schermo con otto episodi della durata di un'ora, ma non è ancora stato annunciato il periodo previsto per il debutto.

Il regista e showrunner di Sweet Tooth, Jim Mickle, ha dichiarato: "Scoprire come le persone intorno al mondo si sono innamorate del nostro ragazzino-cervo è elettrizzante e al tempo stesso scalda il cuore. Non potremmo essere più entusiasti nel continuare la nostra collaborazione con Netflix e continuare a seguire Gus e i suoi amici nel loro viaggio straordinario".

Christian Convery (Beautiful Boy) è il protagonista della serie e nel cast ci saranno anche Nonso Anozie (The Laundromat), Adeel Akhtar (Les Misérables) e Will Forte (The Last Man on Earth). James Brolin, invece, è la voce narrante.

Nel team produttivo dello show ci sono, oltre a Robert Downey Jr. e sua moglie Susan, Jim Mickle, Beth Schwartz e Warner Bros. TV.

Sweet Tooth, la recensione: una fiaba post-apocalittica che coinvolge e scalda il cuore

Al centro della storia di Sweet Tooth c'è Gus, per metà cervo e per metà ragazzo, che lascia la sua casa nella foresta scoprendo che il resto del mondo è stato distrutto da un evento catastrofico. Il protagonista unisce quindi le forze con una bizzarra famiglia di umani e ibridi alla ricerca di risposte riguardanti questo nuovo mondo e il mistero legato alle proprie origini.

Mickle, coinvolto anche come regista, e Schwartz saranno autori e co-showrunner, oltre a produrre lo show Sweet Tooth in collaborazione con Robert Downey Jr. e Susan Downey.