Sweet Tooth: Netflix rinnova la serie per la terza e ultima stagione

Dopo i risultati ottenuti dalla seconda, Netflix ha deciso di rinnovare la serie per un'ultima stagione.

Netflix ha rinnovato Sweet Tooth per una Stagione 3, che sarà anche l'ultima per lo show.

"Per molti versi, è esattamente la storia che immaginavo avremmo raccontato", ha dichiarato il creatore, showrunner e produttore esecutivo Jim Mickle. "All'inizio, credo che avessimo deciso di raccontare questi pezzi fondamentali della storia di Gus e i grandi momenti del fumetto, ma la bellezza della narrazione a lungo termine e del viaggio di Gus in 24 episodi è che sono i personaggi stessi a dirti cosa vogliono essere. La troupe e il cast apportano una profondità e un punto di vista tali da far capire chi sono i personaggi, da dove vengono e dove stanno andando".

"La terza stagione avrà nuove ed emozionanti avventure e quella che speriamo sia una conclusione soddisfacente di questo racconto epico. Gus vedrà un lato del mondo e dell'umanità che non ha visto nella prima o nella seconda stagione", ha aggiunto Mickle.

Le riprese della terza stagione sono già terminate ad Auckland, in Nuova Zelanda.

La seconda stagione di Sweet Tooth ha debuttato su Netflix il 27 aprile con 48,3 milioni di ore di visione nei suoi primi quattro giorni di programmazione.

Sweet Tooth: gli ibridi sono in pericolo nel trailer della Stagione 2 in arrivo su Netflix

Nella terza stagione Rosalind Chao (Zhang) e Amy Seimetz (Birdie) saranno promossi a series regular. Cara Gee (The Expanse) e la nuova arrivata Avazhan Dalabayeva (Nuka) si aggiungeranno al resto del gruppo.