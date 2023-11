SWAT 6 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 4 novembre in prima visione TV

Questa sera, 4 novembre alle 21:20, su Rai 2, torna in prima visione assoluta la sesta stagione di S.W.A.T., la serie action americana remake dell'omonimo serial televisivo trasmesso dal 1975 al 1976. Ecco la trama e il cast della sesta stagione e dei due episodi di stasera.

S.W.A.T.

La trama è un mix di azione, indagini, ma anche le storie di vita privata dei protagonisti, i poliziotti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. Protagonista della serie è Daniel Hondo Harrelson, sergente della Polizia di Los Angeles, ex marine.

Stagione 6: Trama

Nella nuova stagione ci sono state missioni anche fuori dagli Stati Uniti, fino in Thailandia, a Bangkok, dove un'indagine che riguarda un traffico di droga con un pericolo boss ha coinvolto gli agenti in trasferta. Ma non esiste solo il lavoro e il sergente Hondo dovrà fare i conti, per la prima volta, anche con la sua vita privata: il rapporto con Nichelle arriverà a un vero e proprio punto di svolta.

Il gruppo in questa nuova stagione ha accolto due nuovi elementi: due giovani donne, Powell e Cabrera, che, seppur molto differenti come carattere e attitudini, sono pronte a tutto pur di non far rimpiangere il coraggio e la dedizione di Chris, che ha lasciato la squadra la stagione passata. La serie S.W.A.T. è stata prima cancellata e poi rinnovata, grazie alle petizioni dei fan, per una settima ed ultima stagione composta da 13 episodi.

Le anticipazioni delle puntate del 4 Novembre

Episodio 11 - Espiazione

Una macchina, con un uomo all'interno, esplode per strada in pieno giorno. L'uomo che la guidava e si fingeva cittadino ucraino era uno dei componenti di una cellula russa nazionalista con l'obiettivo di ricostituire una nuova Unione Sovietica. La squadra dovrà riuscire a capire quali saranno i prossimi obiettivi di questi terroristi e lo farà grazie anche all'aiuto di un vecchio amico di Deacon, Padre Dorner.

Episodio 12 - Legami

Un ragazzo, Adam, muore per Overdose e il fratello Tim inizia a uccidere le persone che ritiene responsabili. La squadra, mentre cerca di fermarlo e di salvare le vite dei prossimi obbiettivi, scopre che la struttura in cui era stato ricoverato Adam per la riabilitazione, invece di aiutare i pazienti, li rendeva ancora più dipendenti dalle droghe per farli tornare nel centro di recupero più volte. Nel frattempo, Luca cerca di instaurare un vero rapporto con la sorella Eva.

Il cast: Interpreti e personaggi