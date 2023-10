S.W.A.T. stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 14 ottobre

Questa sera, 14 ottobre, alle 21:20, su Rai 2, fa il suo ritorno in prima visione assoluta la sesta stagione di S.W.A.T., la celebre serie action americana. La trama si concentra sulle indagini e sulle vite private dei coraggiosi poliziotti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. S.W.A.T. è il remake dell'omonima serie TV trasmessa dal 1975 al 1976. Di seguito, troverete il cast e la trama della sesta stagione e dei due episodi in programma per stasera.

S.W.A.T. 6: Trama

Nella nuova stagione, gli agenti affronteranno nuove missioni e minacce, estendendo il loro campo d'azione anche al di fuori degli Stati Uniti, fino in Thailandia, a Bangkok. Un'indagine legata a un pericoloso traffico di droga, con un temibile boss coinvolto, porterà il team in una missione internazionale. Tuttavia, non sarà solo il lavoro a tenere occupato il sergente Hondo, poiché per la prima volta dovrà affrontare le sfide della sua vita privata: il suo rapporto con Nichelle raggiungerà un punto di svolta significativo.

La squadra nei primi episodi ha accolto due nuovi membri: Powell e Cabrera, due giovani donne con caratteri e attitudini molto diverse. Nonostante le differenze, entrambe sono determinate a dimostrare il loro impegno e dedizione, cercando di colmare il vuoto lasciato da Chris, che ha lasciato la squadra nella stagione precedente. S.W.A.T. è stata rinnovata per una settima stagione.

Episodi del 14 ottobre

Episodio 5: Terra promessa

Nichelle si trova ad affrontare le prime difficoltà con i suoi colleghi, e il fatto che Hondo sia un poliziotto certamente non aiuta. La squadra intanto è coinvolta in un caso di furti flashmob e durante l'assalto di taccheggiatori impazziti ad un centro commerciale una donna viene uccisa. La vittima aveva aiutato dei ragazzi a sfuggire da una situazione di sfruttamento all'interno di una fabbrica tessile

Episodio 6: Il santo

Hondo convince il detective Rios ad indagare su una vecchia conoscenza della squadra: Hank St. John, detto 'Il santo'. Nel corso di un raid in una delle fabbriche dell'indagato, Rios trova un laptop e una chiavetta che potrebbero imprimere una svolta nella cattura. Ma Rios viene rapito dagli uomini di Saint John prima che possa consegnare le prove, e Hondo non riesce a darsi pace.

Il cast della sesta stagione: Interpreti e personaggi