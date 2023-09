SWAT 6 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi in prima visione del 30 settembre

Stasera 30 settembre alle 21.20 su Rai 2 torna, in prima visione assoluta, la sesta stagione di S.W.A.T., celebre serie action americana incentrata sulle indagini e le vite private dei poliziotti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. S.W.A.T.è il remake della serie TV omonima trasmessa dal 1975 al 1976. Ecco la trama e il cast della sesta stagione e dei due episodi di questa sera.

S.W.A.T. 6: Trama

Nella nuova serie ci saranno nuove missioni e nuove minacce da sventare, anche fuori dagli Stati Uniti, fino in Thailandia, a Bangkok, dove un'indagine che riguarda un traffico di droga con un pericolo boss coinvolgerà gli agenti in trasferta. Ma non esiste solo il lavoro e il sergente Hondo dovrà fare i conti, per la prima volta, anche con la sua vita privata: il rapporto con Nichelle arriverà a un vero e proprio punto di svolta. Il gruppo in questa nuova stagione si prepara ad accogliere due nuovi elementi: due giovani donne, Powell e Cabrera, che, seppur molto differenti come carattere e attitudini, sono pronte a tutto pur di non far rimpiangere il coraggio e la dedizione di Chris, che ha lasciato la squadra la stagione passata. La serie S.W.A.T. è stata rinnovata per una settima stagione

Episodi del 30 settembre

Episodio 03 - Black Betty

La squadra della SWAT dopo essere stata distratta da una chiamata fasulla, viene derubata della sua arma principale: il veicolo blindato soprannominato appunto "Black Betty". Luca, nel suo ruolo di autista, si sente più responsabile degli altri per il furto e anche derubato della propria identità. Mentre l'FBI, attraverso una vecchia conoscenza di Hondo, aiuta gli agenti nelle indagini, Deacon si preoccupa del fatto che sul blindato della SWAT c'era anche una busta molto importante che gli era stata affidata.

Episodio 04 - Una brutta giornata

Un detenuto molto pericoloso riesce a scappare sotto gli occhi della polizia. La SWAT si mette sulle sue tracce precedendo le sue mosse. Nel frattempo, al dipartimento si presenta un nuovo agente: Miguel Alfaro, che nel passato ha lavorato con Street a Long Beach. Tra i due sembra siano rimaste delle questioni in sospeso e Street non è molto contento di lavorare con il nuovo collega.

S.W.A.T: Il cast della sesta stagione

Interpreti e personaggi