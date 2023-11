SWAT 6 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 18 novembre in prima visione TV

Questa sera su Rai 2, in anteprima assoluta, fa ritorno la squadra di SWAT con due nuovi episodi: cast e trama delle puntate in onda sabato 18 novembre.

Questa sera, 18 novembre, alle 21:20 su Rai 2, fa il suo ritorno in prima visione assoluta la sesta stagione di S.W.A.T., la serie action americana, remake dell'omonimo serial televisivo andato in onda dal 1975 al 1976. Scopri la trama coinvolgente e il cast di questa nuova stagione, insieme alle anticipazioni dei due adrenalinici episodi che saranno trasmessi stasera.

S.W.A.T.

La sinossi di S.W.A.T. si caratterizza per essere un intenso mix di azione, indagini avvincenti e intriganti storie di vita privata dei protagonisti, tutti membri dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles.

Al centro di tutto ciò emerge Daniel "Hondo" Harrelson, il sergente della Polizia di Los Angeles, veterano degli United States Marine Corps, il cui ruolo centrale contribuisce a plasmare il tessuto avvincente della serie.

Stagione 6: Trama

Nella nuova stagione, le missioni si sono estese anche al di fuori degli Stati Uniti, portando gli agenti fino in Thailandia, a Bangkok. Qui, un'indagine sul traffico di droga ha coinvolto il team in un pericoloso confronto con un boss locale. Tuttavia, non solo il lavoro occupa la scena, poiché il sergente Hondo si trova ad affrontare, per la prima volta, questioni legate alla sua vita privata. Il suo rapporto con Nichelle raggiungerà un momento decisivo.

Nel gruppo ci sono due nuovi menbri: le giovani donne Powell e Cabrera. Nonostante le loro differenze di carattere e attitudine, entrambe sono determinate a dimostrare il coraggio e la dedizione necessari per colmare il vuoto lasciato da Chris, che ha abbandonato la squadra nella stagione precedente.

La serie S.W.A.T., inizialmente cancellata ma successivamente rinnovata grazie alle petizioni dei fan, si prepara per una settima ed ultima stagione composta da 13 episodi.

Trama e cast delle puntate del 18 Novembre di S.W.A.T.

Episodio 15 - In blu

L'episodio racconta una giornata di pattugliamento della squadra. Hondo fa coppia con Powell, che è spaventata dall'indossare la divisa blu dei semplici poliziotti. Quella divisa suscita infatti diffidenza e odio, e proprio quel giorno, indagando su un caso di omicidio, l'agente dovrà riuscire ad affrontare le proprie paure.

Luca trascorre il giorno d'ispezione con la sorellastra Eva, con la quale avrà qualche piccola discussione. Deacon, invece, è affiancato da Alfaro, mentre Tan, ancora sospeso, vorrebbe vendicarsi dell'uomo che secondo lui gli ha portato via Bonnie.

Episodio 16 - Sicari

Gli agenti si trovano a indagare su sei assassini che hanno varcato il confine degli Stati Uniti utilizzando passaporti falsi, con l'obiettivo di eliminare altrettante persone.

La lista dei bersagli viene loro consegnata da un ex agente dell'intelligence navale, che ne fa richiesta in cambio di un compenso finanziario. I primi cinque obiettivi rientrano nella categoria di ex soldati dell'Ambercatz, una società militare privata.

Interpreti e personaggi