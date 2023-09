SWAT 6 stasera su Rai 2: trama, cast e anticipazioni degli episodi in prima visione del 23 settembre

Stasera 23 settembre alle 21.20 su Rai 2 arriva in prima visione assoluta la sesta stagione di S.W.A.T., celebre serie action americana incentrata sulle indagini e le vite private dei poliziotti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. S.W.A.T.è il remake della serie TV omonima trasmessa dal 1975 al 1976. Ecco la trama e il cast della sesta stagione e degli episodi di questa sera.

S.W.A.T. 6: Trama

Nella nuova serie ci saranno nuove missioni e nuove minacce da sventare, anche fuori dagli Stati Uniti, fino in Thailandia, a Bangkok, dove un'indagine che riguarda un traffico di droga con un pericolo boss coinvolgerà gli agenti in trasferta. Ma non esiste solo il lavoro e il sergente Hondo dovrà fare i conti, per la prima volta, anche con la sua vita privata: il rapporto con Nichelle arriverà a un vero e proprio punto di svolta. Il gruppo in questa nuova stagione si prepara ad accogliere due nuovi elementi: due giovani donne, Powell e Cabrera, che, seppur molto differenti come carattere e attitudini, sono pronte a tutto pur di non far rimpiangere il coraggio e la dedizione di Chris, che ha lasciato la squadra la stagione passata. La serie S.W.A.T. è stata rinnovata per una settima stagione

Episodi del 23 settembre

Episodio 01 - Destinazione Bangkok

Hondo e il suo team sono in Thailandia a confrontarsi con la SWAT del luogo. Approfittando della trasferta, Hondo va a trovare un suo vecchio amico, Joe, per avere informazioni su un nuovo spaccio a Los Angeles, dove la droga arriva in bustine da tè proprio dalla Thailandia. Joe e Hondo si recano nella vecchia fabbrica che pensavano di aver distrutto e da dove tutto era cominciato, ma la fabbrica è di nuovo attiva e il capo, Zormin, non è morto.

Episodio 02 - Spalle al muro

Hondo e Joe, dopo essere stati rapiti dagli uomini di Zormin, vengono liberati dalla squadra di Los Angeles con l'aiuto della SWAT Thailandese. Non riescono però a salvare Tay e suo fratello, i nipoti di Zormin che avevano aiutato Hondo e a cui aveva promesso di liberare. Proprio per questo motivo, il capo della squadra di Los Angeles decide di rimanere in Thailandia con la SWAT locale per mantenere la promessa.

S.W.A.T: Il cast della sesta stagione

