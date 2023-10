SWAT 6 su Rai 2: le puntate di sabato 21 ottobre, trama e cast

Stasera su Rai 2, in prima visione assoluta, torna la squadra di SWAT: cast trama e anticipazioni dei due episodi di sabato 21 ottobre

Stasera, 21 ottobre alle 21.20, su Rai 2, torna in prima visione assoluta la sesta stagione di S.W.A.T., la celebre serie action americana. La trama ruota attorno alle indagini e alle vite private dei coraggiosi poliziotti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. S.W.A.T. è il remake della serie TV omonima trasmessa dal 1975 al 1976. Di seguito il cast e la trama della sesta stagione e dei due episodi in programma per stasera.

S.W.A.T. 6: Trama della stagione

Nella nuova stagione, gli agenti affronteranno nuove missioni e minacce, estendendo il loro campo d'azione anche al di fuori degli Stati Uniti, fino in Thailandia, a Bangkok. Tuttavia, non sarà solo il lavoro a tenere occupato il sergente Hondo, poiché per la prima volta dovrà affrontare le sfide della sua vita privata: il suo rapporto con Nichelle raggiungerà un punto di svolta significativo.

La squadra nei primi episodi ha accolto due nuovi membri: Powell e Cabrera, due giovani donne con caratteri e attitudini molto diverse. Nonostante le differenze, entrambe sono determinate a dimostrare il loro impegno e dedizione, cercando di colmare il vuoto lasciato da Chris, che ha lasciato la squadra nella stagione precedente. S.W.A.T. è stata rinnovata per una settima stagione.

Episodi di sabato 21 ottobre

Episodio 7 - Colpo di scena: Un uomo si introduce in casa di un'attrice, Serena Mendez, uccidendo la sua donna di servizio. La guardia del corpo dell'attrice è una vecchia conoscenza della SWAT, Sanchez, mentre chi si è introdotto in casa sua è un ex militare, membro della mafia russa, che vuole riappropriarsi del proprio denaro, nascosto nelle pareti della casa dove adesso vive la Mendez. Luca, intanto, viene informato da Kelly che presto lei e sua madre si trasferiranno a San Diego.

Episodio 8 - Al sicuro: Durante un festival dello Street food in cui è presente anche il furgone di Luca su cui lavorano Xiamara e Leticia, quattro uomini di un cartello della droga aggrediscono un uomo e sparano a un agente della sicurezza. La Swat scopre che i criminali stanno cercando casse di avocado in cui è nascosta della cocaina. Nel frattempo, Nichelle si spaventa molto per un'intrusione con effrazione di alcuni ragazzi nel centro di ascolto della comunità dove lavora. Con Shemar Moore, Alex Russell, Jay Harrington, David Lim, Patrick St. Esprit.

Il cast della sesta stagione: Interpreti e personaggi