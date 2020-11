Swan Song: Awkwafina e Naomie Harris nel cast del film fantascientifico

Awkwafina e Naomie Harris affiancheranno Mahershala Ali in Swan Song, dramma fantascientifico prodotto per Apple Tv+.

Le attrici Awkwafina e Naomie Harris affiancheranno Mahershala Ali nel film fantascientifico Swan Song, un progetto che verrà prodotto per la piattaforma di streaming Apple TV+ dallo stesso Ali.

Naomie Harris in una scena del film Miami Vice

La storia di Swan Song sarà ambientata in un futuro non troppo distante e mostra fino a dove si può spingere una persona e cosa si è disposti a sacrificare per rendere più felice la vita delle persone che si amano. Awkwafina interpreterà Kate, amica intima e confidente del protagonista Cameron (Mahershala Ali).

Il premio Oscar Mahershala Ali è stato essenziale per dare il via libera al progetto. Come ha dichiarato il regista e sceneggiatore Benjamin Cleary:

"Stavo sviluppando Swan Song da tempo e quando mi sono seduto per parlarne con Apple è stato immediatamente chiaro che avevano totalmente capito la mia visione. Una volta che Mahershala ha acconsentito a far parte del progetto ho capito immediatamente che avevamo a disposizione qualcosa di veramente speciale. Poter realizzare questo film con Mahershala e Anonymous Content per Apple è davvero un sogno".

Adam Shulman e Jacob Perlin produrranno Swan Song per Anonymous Content con Mahershala Ali.