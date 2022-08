Suxbad: Jonah Hill, inizialmente, odiava Christopher Mintz-Plasse

Jonah Hill, come rivelato dagli sceneggiatori Seth Rogen ed Evan Goldberg, inizialmente ha odiato Christopher Mintz-Plasse, con cui ha lavorato nel film Suxbad.

Il film ha compiuto 15 anni e i filmmaker hanno condiviso aneddoti e curiosità tra le pagine di Vanity Fair.

Il giovane protagonista di SuxBad - 3 menti sopra il pelo era stato scelto dopo che Allison Jones, casting director del film, aveva diffuso dei volantini nei licei dell'area. Christopher Mintz-Plasse aveva quindi deciso di partecipare a un'audizione, venendo scelto.

Rogen ha dichiarato: "Jonah Hill lo ha immediatamente odiato. Diceva 'Quello sta rovinando il mio ritmo. Non riesco a recitare con questo tizio'".

Il produttore Judd Apatow ha quindi aggiunto: "Jonah ha detto 'Non mi piace quel tizio. Non voglio che abbia la parte'. E io ho risposto 'Quello è esattamente il motivo per cui lo stiamo assumendo. Non potrebbe essere più perfetto. Il fatto che ti infastidisca è esattamente ciò che vogliamo'".

Jonah Hill con Michael Cera e Christopher Mintz-Plasse in una scena di SuxBad ??

Il filmmaker ha aggiunto parlando della terza volta che lo aveva chiamato per un test prima di sceglierlo: "Christopher era davvero caustico e attaccava Jonah, improvvisando degli insulti contro di lui". Mintz-Plasse ha sottolineato: "Ho fatto firmare a Seth e a tutti gli altri la mia sceneggiatura perché non pensavo che avrei ottenuto la parte". Il regista Greg Mottola ha invece spiegato: "L'ha interpretato come se fosse il più figo nella stanza e tutti gli altri erano nerd o perdenti. Era Dean Martin invece che Jerry Lewis".

Jonah Hill ha successivamente ammesso: "Chris è stato realmente incredibile. E penso che fosse davvero fastidioso nei miei confronti in quel periodo".

Il regista ha inoltre svelato che Hill era quasi stato scartato perché era stato considerato troppo vecchio per il ruolo di uno studente del liceo accanto a Michael Cera, Emma Stone e Mintz-Plasse. Mottola ha però aggiunto che Hill voleva davvero la parte e ha lottato per averla: "Gli ho detto no per 100 volte: 'Sembri troppo vecchio'. E ha risposto: 'No, tu sembri troppo anziano. Io no! Posso farlo con un po' di trucco e il taglio di capelli giusti".

Apatow ha ribadito che successivamente è stato evidente che, a prescindere dall'età, Jonah Hill era la scelta giusta: "Era ridicolo che avessimo pensato ci fosse un'altra opzione tranne lui".