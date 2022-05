Suxbad 2, Judd Apatow pronto per un sequel: "Ho sempre voluto realizzarlo"

Il produttore di Suxbad: Tre menti sopra il pelo Judd Apatow non avrebbe nessun problema a realizzare un sequel per il film, a dispetto dei timori di gran parte del cast.

Se siete tra coloro che volevano un sequel di Suxbad: Tre menti sopra il pelo sappiate che non siete i soli: anche il produttore Judd Apatow vuole da sempre realizzarne uno. Ma il cast sembra molto più reticente...

Con i sequel, si sa, c'è sempre il rischio che non vengano apprezzati come i film precedenti, ed è probabilmente ciò che pensano Jonah Hill, Michael Cera e il resto degli attori del film del 2007 Suxbad: Tre menti sopra il pelo, considerate anche alcune delle loro precedenti dichiarazioni in merito.

Dichiarazioni che il produttore della pellicola Judd Apatow ha commentato nel corso del podcast "Inside of You with Michael Rosenbaum", come riporta anche IndieWire.

"Ho sempre voluto che facessero un sequel di Suxbad" ha rivelato Apatow "So cosa ha detto Jonah, scherzava sul fatto che avrebbero potuto farne a 70 o 80 anni... Ma Io volevo davvero che portassero sullo schermo un Suxbad in cui erano al college, e dove Jonah decideva di lasciar perdere tutto e si presentasse alla porta di Michael Cera".

"Ma tutti quanti se ne sono usciti con frasi tipo 'Nah, non vogliamo rovinare Suxbad realizzando accidentalmente un brutto sequel'" ha poi continuato "E io rispondevo sempre allo stesso modo 'Beh, è come dire che non vuoi fare un secondo episodio de I Soprano. Perché pensate che faremmo un secondo film di m***a?'"

E chissà se davvero un sequel di Suxbad non vedrà la luce nel prossimo futuro.