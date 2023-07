Michael Cera: 'Dopo Suxbad volevo smettere di recitare'

Michael Cera ha rivelato che stava per abbandonare la recitazione dopo Suxbad, la commedia che gli ha regalato la popolarità internazionale.

La situazione lo ha messo infatti messo a disagio e portato a vivere una piccola crisi.

Un successo inatteso

Intervistato da The Guardian, Michael Cera ha raccontato: "Non sapevo come gestire attività semplici come camminare per la strada. La fama ti fa sentire davvero a disagio nella tua pelle e ti rende paranoico e strano".

La star di SuxBad - 3 menti sopra il pelo ha aggiunto: "C'erano molte cose grandiose legate alla popolarità e ho incontrato tante persone fantastiche, ma ci sono anche molte energie negative, alcune che non ero preparato a gestire".

Nel weekend dell'uscita nelle sale delle commedie, Cera è andato in un bar con i suoi amici: "Ed è stato un errore. Provavo la sensazione di bruciare per tutto il tempo, come se tutti fossero consapevoli della mia presenza. Non sapevo realmente se avrei continuato a essere un attore".

Il giovane aveva però già accettato di essere diretto da Edgar Wright in Scott Pilgrim vs. the World: "Avevo già preso un impegno e sono andato sul set e l'ho girato, e ovviamente sono così grato che sia successo".