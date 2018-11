Suspiria, la scena shock scatena reazione dei fan in video

Suspiria, il film diretto dal regista Luca Guadagnino, è stato distribuito nei cinema americani (in Italia arriverà a gennaio) e Amazon Studios, in occasione di Halloween, ha condiviso online un video in cui si vedono le reazioni degli spettatori a una delle scene più terrificanti della nuova versione del cult di Dario Argento.

La sequenza al centro del filmato è quella che aveva già terrorizzato i partecipanti al CinemaCon e mostra la protagonista Susie, interpretata da Dakota Johnson, impegnata in alcuni passi di danza che, magicamente, hanno degli effetti su un'altra ragazza che ne subisce delle terrificanti conseguenze.

Il regista italiano ha spiegato che quel passaggio del film è stato realizzato con un uso limitato degli effetti speciali: l'80% dei movimenti è stato fatto dall'attrice Elena Fokina e solo il restante 20% grazie al trucco e alle modifiche delle immagini in digitale. La sequenza è stata poi costruita con attenzione grazie al coreografo Damien Jalet che, a differenza di quanto descritto nella sceneggiatura, ha deciso di far compiere a Dakota dei movimenti più netti e precisi.

Ecco il video con le reazioni degli spettatori:

La protagonista del film - di cui potete leggere qui la nostra recensione di Suspiria - è Dakota Johnson nel ruolo di un'aspirante ballerina che si iscrive ad una scuola prestigiosa in Germania e ne scopre i segreti oscuri e violenti.

Subito dopo il suo arrivo però, un'allieva della scuola scompare in circostanze misteriose. Mentre Susie fa enormi progressi sotto la guida di Madame Blanc, rivoluzionaria direttrice della compagnia, la ballerina stringe amicizia con un'altra ragazza, Sara che le confida i suoi sospetti sull'accademia, che nasconderebbe un orribile segreto.

Nel cast ci sono anche Tilda Swinton e Mia Goth.