Suspiria: le immagini del film usate per una collezione moda!

Suspiria, il film diretto da Luca Guadagnino, ha ispirato la creazione di una collezione moda composta da cappotti, vestiti e gonne che ritraggono i protagonisti del progetto tra cui Tilda Swinton. Dakota Johnson e Mia Goth.

Il marchio Undercover ha infatti presentato la linea in arrivo per la stagione autunno-inverno 2019, chiamata Suspirium, e alcuni dei capi sono stati realizzati ispirandosi alla sequenza in cui viene eseguita la coreografia Volk o stampando il volto di Madam Blanc, personaggio interpretato da Swinton, e delle giovani protagoniste sui tessuti.

Jun Takahashi ha creato la collezione di cui sono state diffuse online le immagini, accompagnate da un ringraziamento speciale a Guadagnino:

La star di Suspiria è Dakota Johnson nel ruolo di un'aspirante ballerina che si iscrive a una scuola prestigiosa e ne scopre i segreti oscuri e violenti.

Nel film l'attrice interpreta Susie, una giovane americana che nel 1977 si trasferisce a Berlino per frequentare una prestigiosa scuola di danza. Subito dopo il suo arrivo però, un'allieva della scuola scompare in circostanze misteriose. Mentre Susie fa enormi progressi sotto la guida di Madame Blanc, rivoluzionaria direttrice della compagnia, la ballerina stringe amicizia con Sara che le confida i suoi sospetti sull'accademia, che nasconderebbe un orribile segreto.

Nel cast ci sono anche Tilda Swinton e Mia Goth.