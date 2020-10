Supernatural 15, ecco la sinossi dell'ultimo episodio della serie

La fine è arrivata anche per Supernatural, la più longeva serie targata The CW: scopriamo cosa accadrà nella sinossi ufficiale dell'ultimo episodio.

Dopo 15 anni, anche per Supernatural è giunta la fine. il 19 novembre andrà in onda l'ultimo episodio della serie tv creata da Erik Kripke con protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki, e questa è la sinossi diffusa da The CW.

Se speravate di ottenere qualche dettaglio su ciò che accadrà nel season finale, rimarrete probabilmente delusi, perché la descrizione di "Carry On" - questo il titolo del finale di serie di Supernatural, che i fan dello show apprezzeranno particolarmente considerato il riferimento alla "sigla" dello show - è... Beh, tutt'altro che una descrizione.

"THE END - Dopo 15 stagioni, la serie sci-fi più longeva in corso negli Stati Uniti giungerà al termine. Baby, è l'ultima corsa per poter andare a caccia e salvare le persone. L'episodio è stato diretto da Robert Singer e scritto da Andrew Dabb".

Insomma, non ci avranno rivelato nulla di specifico, ma la lacrimuccia agli occhi non ce la toglie proprio nessuno, specialmente considerando che prima del series finale verrà mandato in onda uno speciale dedicato allo show, Supernatural: The Long Road Home. Cosa accadrà nell'emozionante episodio conclusivo di Supernatural 15? I Winchester riusciranno a salvare il mondo un'ultima volta?

Noi intanto vi lasciamo con questa performance di Carry On My Wayward Son tratta dal duecentesimo episodio dello show. Così, per farvi piangere ancor di più.

[video id= yt=/1AGQbe9mWZU]