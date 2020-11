Supernatural, Lawrence proclamata città di origine di Sam e Dean Winchester

In concomitanza con l'avvicinarsi del series finale di Supernatural, la città di Lawrence, Kansas, ha voluto omaggiare lo show riconoscendo anche nella realtà i natali di Sam e Dean Winchester.

Probabilmente, il nome della cittadina non dirà nulla ai più, ma i fan di Supernatural sanno perfettamente di cosa si sta parlando e quanta importanza abbia questa nello show ideato da Eric Kripke.

Così, una notizia del genere non può che rallegrare gli spettatori, che da questa sera saranno orfani di una serie che li ha accompagnati per 15 lunghi anni.

"Ieri sera, durante la #LawrenceCityComm, il sindaco @jdananda ha proclamato Lawrence come città natale di Sam e Dean Winchester della serie tv Supernatural, in onore della sua conclusione dopo 15 anni di messa in onda" si legge nei tweet dell'account ufficiale della città.

"Anche se non sono perfetti, Sam e Dean Winchester hanno sempre combattuto per ciò che ritenevano buono e giusto: amici, famiglia, giustizia e aiutare il prossimo. Rappresentano il Kansas, e in particolare gli abitanti di Lawrence, risorgendo letteralmente dalle fiamme della morte più di una volta, e perseverando nonostante le difficoltà".

Non possiamo che concordare.

L'ultimo episodio di Supernatural, 15x20 Carry On, andrà in onda questa notte in America su The CW.