Supernatural: Jared Padalecki stava per essere scartato per colpa di Una mamma per amica!

I fan di Supernatural sanno che Jared Padalecki e Jensen Ackles hanno sostenuto entrambi il provino per il ruolo di Sam Winchester, e successivamente Jensen Ackles ha optato per il fratello maggiore, il duro Dean. Adesso, Padalecki ci racconta un ulteriore dettaglio, finora ignoto ai più. L'attore ha rischiato di essere scartato da Supernatural per colpa di Una mamma per amica.

Jared Padalecki ha svelato che il creatore di Supernatural non era convinto di ingaggiarlo per via del personaggio non troppo intelligente da lui interpretato in Una mamma per amica.

"Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto 'Eric ha visto Una mamma per amica e mi ha detto che vuole che Sam sia molto intelligente'. Così il mio agente lo ha dovuto convincere spiegandogli che in realtà ero un ottimo studente."

In una mamma per amica, Jared Padalecki interpreta Dean Forester, primo fidanzato di Rory Gilmour, un bravo ragazzo che non condivide la passione di lei per i libri e non il suo stesso acume. Sam Winchester, all'inizio di Supernatural, è uno studente della Stanford University ammesso alla scuola legale con un punteggio di 174 che poi si converte in cacciatore di mostri. Per conquistare i produttori di Supernatural al provino, Padalecki ha ricevuto dei consigli dal suo agente:

"Non essere carismatico, non essere affascinante. Sii super-intelligente. Così ho incontrato Eric Kripke e mi sentivo in quella strana situazione in cui cercavo di far emergere il mio David Duchovny interiore. Ora ci ridiamo di continuo, ringrazio Eric per aver pensato che fossi sufficientemente intelligente da interpretare Sam".

