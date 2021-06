Supernatural, Eric Kripke sulla questione dello spin-off: "Con Jared Padalecki ci siamo chiariti"

Eric Kripke, creatore di Supernatural, ha fatto sapere su Twitter che la questione spin-off è stata risolta, ci sono state delle conversazioni e delle scuse, come hanno dichiarato anche le due co-star della serie originale Jared Padalecki e Jensen Ackles.

Negli ultimi giorni, Supernatural è di nuovo al centro delle discussioni del web, ma per motivi ben diversi diversi da quel che si potrebbe pensare. L'amata serie tv di The CW era giunta a conclusione qualche mese fa dopo 15 anni di onorato servizio, ma un altro progetto stava già bollendo in pentola... Progetto che, a quanto pare, ha creato qualche dissapore tra i membri del cast.

Lo scorso 24 giugno Jensen Ackles annunciava infatti lo sviluppo di un prequel di Supernatural a cui stava lavorando assieme alla moglie Danneel Ackles e al produttore della serie originale Robbie Thompson. Notizia che, in principio, ha trovato generale entusiasmo tra i fan di Supernatural, specialmente considerando il fatto che si sarebbe trattato di un prequel su Mary e John Winchester - intitolato, per l'appunto, The Winchesters -, ma che finito col creare una situazione piuttosto complicata.

Dopo l'annuncio, infatti, l'interprete di Sam Winchester Jared Padalecki ha pubblicamente dichiarato di non sapere nulla del progetto, e di esserne venuto a conoscenza solo grazie al popolare social.

Il tweet dell'attore ha generato parecchio clamore, e sono sorte discussioni online in merito, con Padalecki che ha dovuto assicurare di non stare scherzando o portando avanti uno stunt pubblicitario.

Dopo qualche ora, tuttavia, sono stati gli stessi attori a dichiarare di essersi parlati a lungo e di aver chiarito la questione, spiegando di aver risolto i dissapori che si erano creati.

E riprendendo parole simili a quelle utilizzate dai due attori, il creatore di Supernatural Eric Kripke, che inizialmente aveva giustificato l'assenza di Jared dal progetto facendo riferimento agli impegni dell'attore sul set di un'altra serie The CW (Walker), per poi aggiungere di non essere al corrente del fatto che l'attore non ne fosse stato proprio informato, ha spiegato ai fan che ora la questione è stata risolta, e che come succede in tutte le famiglie, anche nella SPN Family si possono creare disguidi, ma nulla che non si possa risolvere con una buona chiacchierata.

"Ragazzi, quando ho scritto il mio tweet precedente, ero convinto che Jared sapesse. Mi sbagliavo. Mi sono già scusato con lui e Jared e Jensen ne hanno parlato tra loro e risolto la questione. Voglio bene a entrambi come fratelli, entrambi hanno equamente contribuito a Supernatural. Le famiglie trovano degli ostacoli sulla loro strada, ma li superano, è per questo che sono delle famiglie. #SPNFamily" ha scritto in un nuovo tweet, ora non più disponibile come anche il precedente, come riporta anche il sito CBR.

Come andranno le cose d'ora in poi non lo sappiamo, ma ce lo dirà solo il tempo.