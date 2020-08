Supernatural 15: iniziate le riprese delle ultime 2 puntate nella città di Vancouver

The CW ha annunciato che sono cominciate a Vancouver, in Canada, le riprese delle ultime due puntate di Supernatural 15 che saluterà i fan in autunno.

Le riprese di Supernatural 15 sono ufficialmente ricominciate per terminare il lavoro previsto sul set degli ultimi due episodi della serie prodotta per The CW.

Il cast e la troupe avevano dovuto interrompere i ciak in programma a Vancouver nel mese di marzo e, ora, dopo aver rispettato la quarantena per chi viene dall'esterno dei confini del Canada è possibile completare la produzione.

The CW, a marzo, aveva deciso di mettere in pausa la messa in onda quando mancavano sette episodi alla conclusione delle avventure dei fratelli Winchester. Il network ha da poco annunciato che le puntate inedite della quindicesima stagione di Supernatural saranno trasmesse a partire dall'8 ottobre sugli schermi americani.

Il cast e la troupe dello show con star Jared Padalecki e Jensen Ackles, dopo la lunga pausa, ora potranno quindi essere impegnati negli ultimi ciak nella città di Vancouver.

In Canada sono da poco cominciate le riprese della serie Midnight Mass, prodotta per Netflix, mentre a breve ci sarà il via libera anche per la produzione di The Good Doctor.

Padalecki, dopo aver completato le riprese di Supernatural, sarà inoltre impegnato sul set del reboot di Walker Texas Ranger di cui è protagonista, uno dei nuovi progetti che verranno realizzati per The CW in vista di un debutto in autunno e nei primi mesi del 2021.