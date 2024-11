Superman: Warner Bros. insoddisfatta del trailer, ha chiesto al montatore di rifarlo meglio

Se il biglietto da visita serve a fare buona impressione, si comprende la preoccupazione di Warner Bros. nei confronti del trailer di Superman, la cui prima versione sarebbe insoddisfacente secondo le voci tanto da spingere lo studio a chiedere al montatore di "rifarlo meglio".

Il film di James Gunn non fungerà solo come nuovo inizio per il leggendario eroe sul grande schermo, ma darà anche il via a un nuovissimo universo cinematografico DC. Da questo punto di vista è chiara l'intenzione dei dirigenti di creare il massimo hype sul progetto grazie al miglior trailer possibile. Secondo lo scrittore e regista Dan Marcus, una "versione abbastanza definitiva" del trailer sarebbe stata mostrata a Michael De Luca e lui avrebbe chiesto al montatore di "migliorarla".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

James Gunn spiega perché non racconterà le origin story di Superman e Batman nel nuovo DCU

Quando vedremo il trailer di Superman?

Anche se le voci sono tutte da confermare, l'atteso trailer del reboot dell'Uomo d'Acciaio dovrebbe essere presentato alla stampa all'inizio di dicembre. Se le informazioni di Marcus sono corrette, la qualità insoddisfacente del promo potrebbe, però, causare un rinvio della presentazione.

Se WB ha dei dubbi riguardo alla prima versione del promo, c'è chi lo ha visto e ne è rimasto entusiasta. Si tratta dell'attore Frank Grillo, che in un'intervista ha svelato tutta la sua eccitazione dichiarando: "Ho avuto modo di dare un'occhiata in anteprima a un pezzetto del trailer, e non sto scherzando, e non sto esagerando, avevo la pelle d'oca. Ecco quanto è bello".

Quanto dovremo attendere per godere del primo sguardo al Superman di David Corenswet e al resto del cast che comprende Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli del villain Lex Luthor, Isabel Merced nel ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi nei panni di Mr. Terrific e Anthony Carrigan in quelli di Metamorpho?