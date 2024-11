James Gunn spiega perché non racconterà le origin story di Superman e Batman nel nuovo DCU

Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha risposto a un fan che ha espresso preoccupazione per il fatto che Batman e Superman non avranno storie di origine approfondite nel nuovo DCU.

Creature Commandos è proprio dietro l'angolo e la speranza dei fan è che la serie animata di Max stabilisca il tono del nuovo DCU e che risponda ad alcune domande che tutti si pongono su questo reboot.

Si parla già di un'apparizione di Batman, il che fa pensare che il Cavaliere Oscuro sia un eroe affermato in questo mondo. Questo è qualcosa che abbiamo dato per scontato quando è stato reso noto che The Brave and the Bold introdurrà il figlio decenne dell'eroe, Damian, nel ruolo di Robin.

La risposta di Gunn e la difesa di Swamp Thing

Rispondendo a un fan sui social media, il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman, James Gunn, ha spiegato perché intende saltare le origin story dell'Uomo del Domani e di Batman.

"Non racconterò di nuovo la storia delle origini di Batman e Superman perché tutti le conoscono", ha osservato prima di lanciarsi in una difesa dei piani di James Mangold per un film su Swamp Thing. "Non mettete Swamp Thing in un angolo. È un progetto in fase di sviluppo che abbiamo annunciato, ed è un personaggio incredibilmente noto, non solo grazie ad alcuni dei più grandi fumetti di tutti i tempi, ma anche grazie ad una serie cinematografica di successo e a uno show televisivo, cosa che si può dire solo di una piccola parte dei personaggi della DC", ha dichiarato il regista.

Gunn ha ragione sul fatto che le rispettive origini di Batman e Superman sono abbastanza note da poter essere sorvolate. A questo punto, qualcuno vuole davvero vedere morire di nuovo Thomas e Martha Wayne? E quante volte possiamo vedere Krypton esplodere?

Il film che aprirà il nuovo DCU sarà Superman. Il cinecomic "racconta la storia del viaggio Uomo d'Acciaio per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e della via americana, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda". David Corenswet interpreta l'Uomo d'Acciaio, mentre Rachel Brosnahan è stata scelta come protagonista per Lois Lane.

Il cast comprende Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo di Engineer.