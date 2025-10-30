Superman, svelato il primo spoiler sul cast di Man of Tomorrow: il nuovo villain sarà gigantesco?

Mentre James Gunn sta ancora ultimando la sceneggiatura del sequel, sembra siano trapelate nuove informazioni circa i nuovi personaggi che entreranno a far parte del DC Universe

James Gunn ha annunciato il mese scorso il titolo e la data di uscita del prossimo capitolo della saga di Superman dei DC Studios, Man of Tomorrow, e da allora i fan hanno iniziato a speculare su questo seguito e su quali altri personaggi potrebbe avere come protagonisti.

Sappiamo che David Corenswet e Nicholas Hoult riprenderanno i rispettivi ruoli di Clark Kent/Superman e Lex Luthor, e Gunn ha confermato che questi acerrimi nemici metteranno da parte le loro divergenze e uniranno le forze per affrontare una minaccia più grande.

La teoria prevalente (che trova qualche riscontro nelle prove disponibili) è che Brainiac sarà il grande cattivo del film, ma non è certo l'unica possibilità. Nexus Point News ha ora condiviso i dettagli di un casting per il grande cattivo del film, che dovrebbe avere delle dimensioni davvero importanti.

Superman: David Corenswet, Frank Grillo in una scena

Il nuovo avversario di Superman sarà gigantesco?

"Per l'antagonista del film saranno utilizzati trucco e protesi. Inoltre, per il ruolo si stanno cercando attori con una corporatura e una statura robuste".

Il trucco e le protesi potrebbero essere utilizzati per dare vita a molti nemici di Superman sullo schermo, ma una "corporatura robusta e statura imponente" non rimandano necessariamente a Brainiac, che nei fumetti è spesso raffigurato con un fisico piuttosto nella media (almeno per un personaggio dei fumetti). Il sito ipotizza anche che questa descrizione potrebbe essere più adatta a Mongul.

Mongul, originariamente creato come risposta della DC a Thanos, potrebbe avere più senso di Brainiac ora che Salvation è stato stabilito come un fattore importante nel futuro della DCU nel finale della seconda stagione di Peacemaker. La versione moderna del personaggio è stata reintrodotta come sovrano di Warworld, un impero spaziale che organizza giochi con gladiatori per intrattenere i suoi cittadini.

Superman: David Corenswet e Nicholas Hoult in una sequenza

Man of Tomorrow, cosa sappiamo del sequel di James Gunn

Secondo quanto dichiarato dallo stesso regista, la nuova pellicola sarà profondamente diversa dal precedente capitolo. La trama infatti ruoterà attorno a una dinamica inedita sullo schermo: Superman e Lex Luthor, da sempre acerrimi nemici, saranno costretti a collaborare per affrontare una minaccia molto più grande.

Un'idea che sta già accendendo i forum e le community di fan, convinti che il misterioso avversario possa essere nientemeno che Brainiac, uno dei villain più iconici dell'universo DC, anche se con le nuove informazioni si sta speculando sulla comparsa di Mongul. Pur senza fornire dettagli precisi, Gunn ha descritto la vicenda come una "storia di alleanze forzate e conflitti morali", elementi che promettono di aggiungere complessità al rapporto tra i due protagonisti.