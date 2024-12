Superman, Nicholas Hoult: "Il mio Lex Luthor sarà senza regole"

Nicholas Hoult sarà il nuovo Lex Luthor nel DC Universe di James Gunn, e l'attore ha appena rivelato alcuni dettagli intriganti sul suo ruolo da supervillain. Secondo Hoult, il suo Luthor sarà un personaggio incorreggibile e pronto a dare del filo da torcere al Superman di David Corenswet.

È passato quasi un anno da quando è stato confermato che Hoult avrebbe interpretato lo storico nemico di Superman. James Gunn, che non ha mai esitato a confermare o smentire le speculazioni sui social, ha annunciato ufficialmente il casting di Hoult nel novembre 2023, pubblicando una foto con l'attore. "Brindiamo a Lex (e a Nicholas!), uno dei miei personaggi preferiti del DCU", aveva scritto Gunn.

Un Lex Luthor spietatissimo

Durante una recente sessione di domande e risposte nel quartier generale della Warner Bros., Hoult ha rivelato che il suo Lex Luthor dovrà essere estremamente spietato per riuscire a sopraffare l'Uomo d'Acciaio nel nuovo reboot della DC. "La cosa più emozionante per me riguardo a questo Lex è che mi trovo in un universo creato da James Gunn. Come hai detto, è un mondo emotivamente crudo e potente, ma con una portata enorme. È un universo senza regole", ha spiegato l'attore.

Superman e Krypto

Hoult ha poi approfondito il carattere del suo Lex Luthor, sottolineando quanto il personaggio dovrà essere "spietato" e come si sentirà giustificato nel pensare di essere migliore di Superman per il bene dell'umanità. "Ovviamente, questo Lex è intelligente e spietato, e deve superare Superman su certi livelli, perché non può eguagliarlo in altri. Ma c'è anche qualcosa di interessante in questo personaggio. Spero che, dal mio punto di vista, anche se non si è d'accordo con le sue azioni, ci sia un aspetto del suo pensiero che faccia riflettere. Puoi capire perché, a livello ideologico, quello che sta cercando di fare potrebbe essere visto come migliore per l'umanità".

Il Luthor interpretato da Hoult si ispirerà a precise versioni fumettistiche. In una recente intervista a Happy Sad Confused, l'attore ha rivelato di aver preso spunto da diverse interpretazioni precedenti del personaggio. "La chiave è attingere a tutte le precedenti versioni del personaggio nei fumetti e costruirci sopra. È questo il bello dei film, dei fumetti e di tutti i media: una continua fusione di storie. Ci sono tanti fumetti che hanno influenzato questo film, e James Gunn ha già parlato di alcuni di essi, tra cui All-Star Superman. Ci sono tanti riferimenti, da Birthright a molti altri. Ma ciò che mi ha colpito di più, e che ho riletto spesso, è stato Lex Luthor: Man of Steel. C'erano molti elementi che risuonavano con me".

Recentemente è stato rilasciato il trailer di Superman: Legacy, diretto da James Gunn. Il film vedrà David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Tra gli altri eroi DC che i fan potranno vedere ci sono Mister Terrific (Edi Gathegi), Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Metamorpho (Anthony Carrigan), Angela Spica / Ingegnere di Authority (María Gabriela de Faría) e Rick Flag Sr. (Frank Grillo).