Superman: nel trailer Clark Kent giustifica le sue azioni rispondendo alle domande di Lois Lane

Il 9 luglio arriverà sugli schermi italiani Superman, il nuovo film targato DC scritto e diretto da James Gunn, e il trailer regala molte nuove anticipazioni.

Il video si apre infatti con Lois Lane che intervista Clark Kent, mostrando la reporter che pone delle domande che obbligano l'eroe a spiegare le proprie azioni.

Cosa mostra il video

Il trailer di Superman dà poi spazio a numerose sequenze d'azione mentre Clark ricorda che le sue azioni hanno fermato una guerra, nonostante non avesse contattato nessuna autorità politica, volendo solo fare del bene e impedire che le persone morissero. Nel filmato appaiono anche Lex Luthor e vari nemici di Superman e del simpatico cane Krypto, compagno fedele del supereroe durante le sue avventure.

Nel trailer spazio anche ad alcune emozionanti scene in cui Clark è insieme alla sua famiglia.

Il ritorno di Superman

Il film è prodotto da Peter Safran e Gunn - responsabili dei DC Studios - e diretto dallo stesso Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Il cast è composto da David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") nella parte di Clark Kent, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti ci saranno anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").

I produttori esecutivi di Superman sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming ("The Last of Us"), ai montatori William Hoy ("The Batman"), Jason Ballantine (i film di "IT", "The Flash") e Craig Alpert ("Deadpool 2", "Blue Beetle").