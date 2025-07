Superman: tagliata una scena iniziale con Krypto troppo inquietante per il film DC di James Gunn

Matthew Eberle, artista degli effetti visivi che ha lavorato sul set di Superman, ha svelato l'esistenza di una scena iniziale alternativa che non è mai arrivata nella versione finale del film.

Attraverso un post pubblicato sui social, Eberle ha condiviso un dettaglio curioso: in una versione originaria dell'apertura, Superman veniva trascinato da Krypto davanti ai corpi senza vita di alcuni abominevoli pupazzi di neve. "Superman diceva: 'Krypto, devi smetterla di uccidere abominevoli pupazzi di neve'", ha scritto Eberle, spiegando che la sequenza è stata poi eliminata durante la fase di montaggio.

L'artista ha anche diffuso una foto dal dietro le quinte, confermando che quella scena è stata effettivamente girata. La rivelazione sembra chiarire alcuni dubbi legati a un misterioso giocattolo promozionale visto nei mesi precedenti all'uscita del film. Il prodotto mostrava un Superman accanto a una creatura con pelliccia bianca e zanne minacciose, suggerendo il coinvolgimento di un mostro nella Fortezza della Solitudine. Ora, appare evidente che si trattasse proprio dell'abominevole pupazzo di neve mai mostrato sul grande schermo.

Non è l'unica scena con Krypto ad essere stata tagliata

La presenza di Krypto, il fedele cane di Superman, era inizialmente più centrale nella narrazione rispetto a quanto poi visto nel montaggio finale. Secondo quanto raccontato da Sara Sampaio - interprete di Eve Teschmacher - in un'intervista rilasciata a Jake Hamilton, un'altra scena è stata tagliata dopo aver ottenuto una reazione negativa durante le proiezioni di prova. In quella sequenza, il personaggio di Ultraman colpiva Krypto, suscitando forte disapprovazione da parte del pubblico. María Gabriela de Faría, che nel film interpreta l'Ingegnere, ha poi chiarito in modo ironico che il suo personaggio non aveva aggredito il cane, ma che era stata attaccata per prima da lui.

Superman e Krypto

Anche una scena con Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, in compagnia di Krypto, è stata completamente rimossa. Sebbene il cane abbia comunque un ruolo nel film, l'idea iniziale sembrava dargli una presenza molto più marcata, al punto da contribuire persino al tono iniziale della storia.

La scelta di tagliare sequenze potenzialmente disturbanti o discordanti rientra nella linea editoriale dei DC Studios, impegnati a bilanciare elementi dark con un tono più ampio e accessibile. La scena dei pupazzi di neve, in particolare, avrebbe potuto introdurre un'apertura troppo cupa per il tipo di esperienza cinematografica che si voleva offrire.

Il film Superman, diretto da James Gunn, è ora in programmazione nelle sale, ma è probabile che molte delle scene tagliate - come questa con Krypto - possano riemergere in contenuti extra o future edizioni home video.