Superman: svelata la classificazione del reboot diretto da James Gunn

Con l'uscita ormai vicina, il reboot di Superman firmato James Gunn inizia a prendere forma sempre più nitidamente. In queste ore, infatti, è emersa quella la classificazione ufficiale del film data dalla MPAA.

Il rating ufficiale di Superman

Nonostante il regista sia noto per progetti dal tono più adulto come The Suicide Squad e Peacemaker, non sorprende che il nuovo Superman sia stato classificato PG-13, ovvero vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

L'indiscrezione arriva da un recente spot pubblicitario legato al merchandise ufficiale del film, in particolare al set Superman vs. Kaiju Battle Pack. Proprio alla fine dello spot, una voce fuori campo segnala rapidamente la classificazione: "Il film di Superman è stato classificato PG-13".

Vale la pena ricordare che, mentre i film classici di Superman con Christopher Reeve erano classificati PG (visione consentita a tutti con la supervisione di un adulto per i minori), tutte le produzioni più recenti - da Superman Returns in poi - hanno ricevuto un rating PG-13, incluse le pellicole firmate Zack Snyder comeBatman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.

Gunn e il tono del nuovo DCU

Lo stesso James Gunn, nei mesi scorsi, aveva sottolineato di non voler limitare la creatività del nuovo DC Universe con vincoli legati al rating, specificando che la classificazione di ogni progetto sarebbe dipesa dal tipo di storia raccontata. "Ogni racconto riceverà ciò che merita", aveva spiegato il regista. "Per quanto riguarda Superman, vogliamo che sia adatto anche a un pubblico giovane. Farò in modo che sia così".

Superman e Krypto

Il film, che darà ufficialmente il via alla nuova era del DCU, promette una miscela di azione, umorismo e intensità emotiva, raccontando un Superman empatico e profondamente umano, guidato da valori come la compassione e la fiducia nel prossimo.

Nel cast troviamo David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello del leggendario villain Lex Luthor. Il conto alla rovescia per Superman è ormai iniziato. L'uscita nelle sale è fissata per il 9 luglio 2025.