Superman avrà "una specie" di scena post-credits, "ma non avrà l'impostazione fastidiosa" di Guardiani 2

Si impara dagli errori. James Gunn ha appreso un'importante lezione dalla sua trilogia dei Guardiani della Galassia e ha deciso di applicarla alla scena post-credits di Superman. Gunn ha anticipato a Brandon Davis di Phase Hero che ci sarà "una specie di" scena dopo i titoli di coda del suo nuovo cinecomic, in uscita nei cinema italiani il 10 luglio 2025, ma non prenderà spunto dall'introduzione di Adam Warlock in una delle tante scene post-credits di Guardiani della Galassia 2.

"Se guardi le scene dopo i titoli di coda dei film Marvel, l'unica volta che ho sbagliato è stato quando ho inserito Adam Warlock perché poi ho pensato, 'Oh merda, ora devo mettere Adam Warlock nel prossimo film.' Il che in realtà è stato una rottura di palle" ha rivelato Gunn.

Superman precipita nella neve

L'errore delle scene post-credits

Adam Warlock è stato infine introdotto in Guardiani della Galassia 3, interpretato da Will Poulter. Prima di ciò, l'ingresso del personaggio nell'MCU era stato presentato come parte dei grandi piani di Ayesha per porre fine ai Guardiani della Galassia. Leggendo tra le righe, però, è chiaro che James Gunn non vuole fare promesse eccessive e non vuole aggiungere troppo al finale di Superman.

Superman, il trailer proiettato nei cinema è diverso: ecco Engineer e Ultraman

"Quindi non creerò interi universi nelle scene sui titoli di coda" ha spiegato il regista. "Adoro offrire qualcosa al pubblico che assiste a tutti i titoli di coda, ma preferirei che fosse qualcosa di divertente per i fan e non necessariamente, 'Ehi, stiamo allestendo la prossima parte dell'universo.' Perché so come va e so com'è... Pensi alla migliore scena dei titoli di coda possibile, ma poi devi attenerti a quella in futuro."

Nel cast di Superman, a fianco del protagonista David Corenswet, troveremo Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, Isabel Merced in quelli di Hawkgirl, Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, Nathan Fillion interpreterà la Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi apparirà nel ruolo di Mr. Terrific e Anthony Carrigan sarà Metamorpho.