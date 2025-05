Superman: un rumor ha già svelato il contenuto della scena post-credits?

L'uscita di Superman nelle sale è fissata per il prossimo 9 luglio e tutto quello che sappiamo viene dai trailer diffusi finora dalla Warner e non è moltissimo. Tuttavia, il contenuto della scena post-credits del film potrebbe già essere trapelato in rete.

Lo scoop arriverebbe all'indomani di una delle proiezioni di prova con cui lo studio sta presentando Superman al pubblico prima della sua effettiva uscita al cinema, per avere modo in caso di sistemare e dare gli ultimi ritocchi al montaggio definitivo.

Secondo quanto riportato da Film Threat, il reboot del DCU comprenderà due scene post-credits. La prima introdurrà il villain Brainiac, mentre il secondo vedrà il debutto sul grande schermo della star di Lanterns Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il rumor sulle scene post-credits è affidabile?

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

C'è stato (comprensibilmente) un certo scetticismo su questa informazione, e Daniel Richtman ha sentito che "nessuna delle proiezioni di prova di Superman finora ha mostrato scene post-credits".

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Per quanto possa essere eccitante la prospettiva che Brainiac sia la prossima minaccia che l'Uomo d'Acciaio dovrà affrontare, non ci sentiamo di dare troppo peso a questo rumor. Superman sarà probabilmente caratterizzato da almeno una scena post-credits, ma diffidate da chiunque affermi di sapere cosa mostrerà fino a poco prima dell'effettiva uscita del film nelle sale di tutto il mondo.

Superman, diretto da James Gunn, vedrà David Corenswet nel ruolo dell'ultimo figlio di Krypton, affiancato da Rachel Brosnahan, Isabel Merced, Nathan Fillion, Nicholas Hoult e Milly Alcock, che farà il suo debutto nei panni di Supergirl, in vista del suo film in solitaria in uscita l'anno prossimo.