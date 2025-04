Superman, Rachel Brosnahan: "Mi sento ancora una dilettante"

Rachel Brosnahan tornerà sullo schermo a breve con un altro film prima del suo lavoro più atteso, Superman di James Gunn, nel quale interpreta Lois Lane.

La star de La fantastica signora Maisel sarà al fianco di Rami Malek in Operazione Vendetta e in una recente intervista con The Hollywood Reporter ha confessato di sentirsi ancora un'attrice inesperta.

Rachel Brosnahan si sente ancora un'attrice dilettante come Sam Neill

Nata a Milwaukee e cresciuta a Highland Park, Rachel Brosnahan lavora professionalmente sin dai tempi del liceo ma ammette di sentirsi tutt'oggi un'attrice 'amatoriale' a causa dei ruoli che la spingono oltre la sua zona di comfort.

Rachel Brosnahan in una scena di Superman

"Mi sento ogni giorno una dilettante" ha spiegato l'attrice "Non è falsa modestia, e sapere che non sono l'unica mi fa sentire meglio. Non dimenticherò mai di essere entrata e uscita dal set di The Dovekeepers con Sam Neill. È uscito dal set dicendo che non diventa mai più facile di volta in volta e ho pensato che non mi fossi mai sentita più compresa di così".

Il futuro nel DC Universe nel ruolo di Lois Lane in Superman

A luglio la vita di Rachel Brosnahan potrebbe del tutto cambiare grazie alla popolarità globale che potrebbe regalarle il ruolo di Lois Lane in Superman, diretto da James Gunn, ereditando un ruolo interpretato da star come Margot Kidder e Amy Adams.

"Mi hanno molto ispirata le molteplici versioni diverse di questo personaggio" afferma Brosnahan "e mi sembra fedele al fumetto il fatto che esistano interpretazioni differenti sullo schermo. Sono cresciuta completamente ossessionata dai film di Superman con Christopher Reeve e Margot Kidder. Ma amo anche Amy Adams e ho avuto l'occasione di incontrarla un paio di volte da quando ho raccolto il testimone. Quindi so che stiamo sulle spalle di giganti, e spero che riusciremo a rendere orgogliosi i fan".

Superman e Krypto in una scena di Superman

Il cast di Superman comprende anche David Corenswet nel ruolo di Clark Kent.