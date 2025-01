Superman: durante il Puppy Bowl i fan potranno vedere delle scene in anteprima

La presenza di Krypto in Superman, scritto e diretto da James Gunn, ha portato Warner Bros Discovery alla decisione di sfruttare il Puppy Bowl per promuovere il film.

Durante la 21esima edizione dell'evento televisivo che va in onda in contemporanea con il Super Bowl, i fan potranno vedere anche un'anteprima dell'atteso lungometraggio.

La promozione del film Superman

Durante il Puppy Bowl ci sarà un'apparizione di James Gunn e del suo cane Ozu, fonte di ispirazione proprio per Krypto nel film Superman.

Il regista presenterà uno sneak peek dell'attesa avventura di Clark Kent e condividerà un 'messaggio speciale' rivolto agli spettatori.

Uno dei cuccioli che parteciperà all'evento, inoltre, conquisterà un prestigioso premio: il Krypto Super Play Award.

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

Il Puppy Bowl, un anno fa, aveva ottenuto ben 12.6 milioni di spettatori, diventando quindi un interessante modo per attirare l'attenzione in vista dell'arrivo nelle sale del film con star David Corenswet.

L'appuntamento televisivo ha preso il via su Animal Planet nel 2005 per dare una programmazione televisiva alternativa per chi non è interessato alla finale del campionato di football americano e, al tempo stesso, cercare di far adottare dei cani ancora senza una famiglia. L'appuntamento per i fan della DC e del Puppy Bowl è quindi per domenica 9 febbraio.

I protagonisti di Superman

Superman vede protagonista David Corenswet nell'iconico ruolo di Clark Kent e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Nicholas Hoult interpreterà invece il cattivo di Superman, Lex Luthor.

Nel cast ci sono poi Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner) e Isabela Merced (Hawkgirl).

Will Reeve, figlio del defunto interprete di Superman Christopher Reeve, comparirà in un cameo interpretando un reporter televisivo.