Superman: Nicholas Hoult pagato più di David Corenswet e Rachel Brosnahan per il nuovo film DC

Dopo essere stato finalista per il ruolo di Batman (poi andato a Robert Pattinson) e aver sfiorato anche la parte del nuovo Superman, Nicholas Hoult si è comunque assicurato un posto centrale nel DC Universe: quello di Lex Luthor nel nuovo film diretto da James Gunn. E a quanto pare, anche se non indossa il mantello rosso, il suo compenso è stato il più alto tra i protagonisti principali del cast.

I salari degli attori di Superman

Secondo quanto riportato da Puck News, Hoult avrebbe ricevuto un cachet di circa 2 milioni di dollari per la sua partecipazione al film. Una cifra ben più alta rispetto ai 750.000 dollari accordati sia a David Corenswet, che interpreterà Superman, sia a Rachel Brosnahan, nei panni della storica reporter del Daily Planet, Lois Lane.

Superman: Nicholas Hoult in un primo piano

La differenza di compenso è legata al fatto che Hoult è una figura già affermata nel panorama cinematografico internazionale, grazie a titoli come X-Men, La favorita e Renfield. Corenswet e Brosnahan, pur noti e apprezzati, sono considerati ancora volti in ascesa nel circuito blockbuster, e potrebbero negoziare compensi più alti in caso di sequel o apparizioni future all'interno del DCU.

In una recente intervista, Hoult ha raccontato con umorismo l'esperienza dell'audizione per Superman: "Sono uscito dalla sala e ho visto David Corenswet seduto in un raggio di sole, come se stesse caricando le batterie. Lì ho capito che era perfetto per il ruolo. Era più alto, con una mascella incredibile, e persino la sua voce era più profonda. Ho pensato: 'Sì, è lui Superman'".

Superman: David Corenswet e Nicholas Hoult in una sequenza

James Gunn ha lasciato intendere che il personaggio di Lex Luthor avrà un ruolo ricorrente nel nuovo universo DC, e potrebbe tornare già nei prossimi capitoli. Tra i progetti più vicini, Supergirl: Woman of Tomorrow, attualmente in fase di sviluppo, potrebbe essere la prossima tappa dell'arco narrativo che coinvolge l'Uomo d'Acciaio e i suoi nemici. Superman è attualmente nelle sale e segna il debutto ufficiale del nuovo universo cinematografico DC.