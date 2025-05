Superman: Nathan Fillion svela la bizzarra ispirazione dietro il suo Guy Gardner

Nel nuovo DCU di James Gunn, Nathan Fillion interpreterà Guy Gardner, la Lanterna Verde più irriverente del gruppo. L'attore ha rivelato la singolare fonte d'ispirazione per il personaggio.

Dopo aver lavorato al fianco di James Gunn in The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3, Nathan Fillion è pronto a tornare nell'universo supereroistico sotto una nuova luce: sarà infatti Guy Gardner, una delle Lanterne Verdi, nel prossimo Superman e in altri progetti del rinnovato DC Universe.

Il debutto ufficiale del suo personaggio avverrà proprio nel film che segnerà l'inizio del nuovo corso DC firmato Gunn, ma lo vedremo anche nella seconda stagione di Peacemaker e, con ogni probabilità, in un'apparizione nel futuro Lanterns, dove potrebbe condividere lo schermo con Hal Jordan e John Stewart.

Un'icona della TV anni '80 dietro l'approccio di Fillion

In occasione del DC Studios Showcase Official Podcast, Fillion ha svelato la sua inaspettata ispirazione per interpretare Guy Gardner: Sophia Petrillo, l'anziana e pungente protagonista della sitcom Cuori senza età interpretata da Estelle Getty.

Superman: Legacy, una foto del cast

"Mi sono ispirato al personaggio più anziano di Cuori senza età, che diceva sempre quello che pensava, senza alcun filtro", ha spiegato l'attore. "Qualsiasi cosa le passasse per la testa, la diceva. Ecco, per me Guy è un po' così".

Fillion ha poi approfondito il suo approccio al personaggio citando direttamente la bizzarra origine nei fumetti: Gardner, infatti, fu colpito da un autobus e rimase in coma, evento che ha lasciato segni permanenti anche sul piano mentale. "Quello è stato il mio punto di partenza. Ho pensato: 'Ok, è lì che qualcosa si è spento. Ha subito un danno. Ora è semplicemente... un po' scollegato'", ha detto l'attore con ironia.

Uno degli aspetti più iconici (e controversi) di Guy Gardner è senz'altro il suo taglio a scodella. E a quanto pare, Fillion ha voluto che fosse mantenuto anche nel film, nonostante l'impatto visivo discutibile.

"Abbiamo parlato di varie opzioni per i capelli", ha raccontato. "Alla fine ho insistito per il bowl cut. È parte del personaggio. Fa parte del suo look. Se non lo facciamo, la gente se ne accorgerà".

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

C'è però un piccolo compromesso da gestire: Fillion è anche il protagonista della serie The Rookie, dove interpreta un poliziotto. "Il mio capo è molto disponibile quando si tratta di incastri tra progetti", ha spiegato. "Ma penso che tirerebbe un freno se dovessi presentarmi con un taglio a scodella in uniforme...".

Pur non essendo stato ancora chiarito quanto spazio avrà Guy Gardner nel nuovo universo cinematografico DC, la sua presenza nella cosiddetta Justice Gang e i rumor sui futuri crossover suggeriscono che il personaggio potrebbe giocare un ruolo tutt'altro che marginale nei prossimi capitoli del DCU.