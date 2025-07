Superman: Nathan Fillion svela cosa ha rubato dal set

Nel cast di Superman c'è anche l'attore Nathan Fillion che, durante un'apparizione allo show Jimmy Kimmel Live!, ha svelato che ha rubato alcuni oggetti di scena.

L'attore ha però giustificato le sue azioni sostenendo che non ha compiuto dei furti, avendo scelto un approccio molto astuto alla situazione.

Gli oggetti 'rubati' dal set di Superman

Nathan Fillion ha spiegato ad Anthony Anderson, conduttore del talk show in assenza di Kimmel, che non ha portato a casa la parrucca che ha indossato per interpretare Guy Gardner in Superman. L'attore ha quindi aggiunto: "Si può pensare che sia una cosa da niente, ma alla fine della giornata non vedevo l'ora di togliermela dalla testa. Quindi non ho pensato di portarla via. Ma se c'è qualcosa che vedo sul set e che voglio... Provo a capire la situazione".

L'interprete di Lanterna verde nel film diretto da James Gunn ha precisato: "Non rubo. Rubare è una parola grossa. Ma dirò: 'Oh, questo è davvero bello. Hai sentito cosa è accaduto? Lo hanno rubato più tardi oggi'. E poi guardi la reazione delle persone. Se è una cosa tipo: 'Oh, io non ho visto niente'. Allora bene, la prendo, scompare dal set".

Nathan ha quindi rivelato di aver portato via dal set l'anello e il dente d'oro di Guy Gardner.

Il ritorno di Clark Kent nelle sale

Il cast della nuova avventura di Superman è composta da David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") nella parte di Clark Kent, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti ci saranno anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").