Superman: Michael B. Jordan era interessato al ruolo di Clark Kent!

Superman avrebbe potuto avere il volto di Michael B. Jordan: la Warner Bros. ha incontrato l'attore, già star di Black Panther, per parlare di un suo possibile coinvolgimento nel nuovo cinecomic.

Nel futuro del DC Extended Universe ci sarebbe infatti posto per un reboot delle avventure di Clark Kent e Variety ha svelato qualche dettaglio del lavoro in corso nello studio. Michael B. Jordan ha infatti incontrato i vertici della Warner per parlare della sua possibile partecipazione al lungometraggio e avrebbe condiviso la propria visione riguardante l'iconico personaggio. Nonostante il suo interesse per l'iconico ruolo di Superman, le trattative si sarebbero arenate a causa delle tempistiche che saranno piuttosto lunghe. Il reboot non ha infatti ancora nessun sceneggiatore o regista coinvolto per un potenziale sviluppo e Michael, che ha l'agenda piena di impegni, avrebbe spiegato che non può accettare un impegno senza delle date precise.

Variety sostiene che attualmente i vertici della Warner non considerano una priorità riportare sul grande schermo l'eroe di Krypton e un potenziale film non arriverebbe nelle sale prima del 2023.

Henry Cavill, inoltre, pochi giorni fa ha rivelato di non aver ancora detto addio alla parte e di avere molte idee riguardanti un possibile ritorno nelle sale di Superman.

La situazione rimane quindi poco chiara e bisognerà attendere per capire come si evolverà in futuro.